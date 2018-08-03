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03 Ağustos 2018 10:13

"Basık Çocuk" polisten kaçamadı

Konya’da bir otomobile “dur” ihtarında bulunan polis ekipleri, kaçan sürücüyü kovalamaca sonucu yakaladı.


03 Ağustos 2018 10:13

Durdurulan ve ön camında "Basık Çocuk" yazan modifiyeli eski model otomobilin plakasındaki rakamın bant ile değiştirildiği tespit edildi.


Olay, gece saatlerinde merkez Meram ilçesi Lalebahçe Mahallesi Harmancık Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eski Meram Caddesi Meram Sanayi Sitesi’nde devriye gezen polis ekipleri, araç ile plakası uyuşmayan otomobile "dur" ihtarında bulundu. Sürücünün "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlaması üzerine kovalamaca yaşandı. Polis ile sürücü arasındaki kovalamaca Eski Meram Caddesi üzerinden Ayanbey Sokak Şems Sokak ve Lalebahçe Mahallesi’nde çeşitli sokaklarda devam etti. Kaçan aracı durdurmak için çok sayıda polis ekibi de bölgeye sevk edildi. Kısa süren kovalamacanın ardından modifiyeli olan ve ön camında "Basık Çocuk" yazan otomobil, polis ekipleri tarafından durduruldu.



Plakasını ceza yememek için değiştirmiş


Araçtan indirilerek etkisiz hale getirilen sürücü A.G’nin (20) üzerinde ve araçta arama yapıldı. Polisin "Neden kaçtın?" sorusu üzerine sürücünün, “Abi korktum kaçtım. Annem sinir hastası, benim amcam da polis" diyerek kendini savunmaya çalışması dikkat çekti. Bant ile kapatıldığı anlaşılan aracın plakasının 42 BS 038 olduğu tespit edildi. Ehliyeti olduğu belirlenen sürücü A.G’nin korkarak polisten kaçtığını, plakasını ise aracının geçtiğimiz günlerde yediği trafik cezası sebebiyle değiştirdiğini söylediği öğrenildi. Sürücüye "hız ihlali", "kırmızı ışıkta geçmek", "dur ihtarına uymamak", "trafiği tehlikeye düşürmek"ten yaklaşık bin lira para cezası kesilirken, araç da trafikten men edildi. Sürücü A.G., işlemlerin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.




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