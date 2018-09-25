Basit Usule Tabi Mükelleflere Defter-Beyan uyarısı

Konya Genç Mali Müşavirler Platformu tarafından yapılan açıklamada, 486 sıra No'lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile basit usule tabi olan mükelleflerin 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren Defter-Beyan Sistemini kullanmaları zorunluluğu getirildiği ifade edildi. Daha sonra geçiş dönemi de göz önüne alınarak bu sürelerde süre uzatımına gidildiğinin belirtildiği açıklamada, “Söz konusu başvuruların; Basit Usule Tabi Mükelleflerin, kendileri, meslek odaları veya VUK Genel Tebliği ekinde yer alan ‘Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi' imzaladıkları meslek mensupları aracılığıyla, yapabileceklerdir. Buna göre basit usulde vergilendirilen mükelleflerin; Defter-Beyan Sistemini kullanmak üzere 30 Eylül 2018 tarihine kadar başvuru yapmaları, 30/4/2018 ve 31/7/2018 tarihine kadar kaydetmeleri gereken alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin kayıtlarını 31 Ekim 2018 tarihine yapmaları gerekmektedir” denildi.