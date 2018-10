Başkan Acar: “Aladağ altın madeni olsa bu kadar kıymetli olmaz”

Konya'nın Derbent İlçe Belediye Başkanı Hamdi Acar, Aladağ Kayak Merkezi'nin kendilerini heyecanlandıran bir proje olduğunu söyleyerek, "Aladağ altın madeni olsa belki bu kadar kıymetli olmaz" dedi.

Hikmet, İlim ve Sanat Derneği ile Derbent, Eğitim ve Kalkınma Derneği'nin düzenlediği “Derbent” konulu program Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Programa katılan Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, ilçede yapılan hizmetler hakkında bilgi verdi. Başkan Acar, "Bizi en çok heyecanlandıran proje Aladağ Kayak Merkezi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Turizm Merkezi ilan edilen alanı inşallah Türkiyemize armağan edeceğiz. Burası yalnızca kayak merkezi olarak değil yılın 365 günü çeşitli yaz ve doğa sporlarının da yapılabileceği bir bölge olacak. Biz hep şunu söyledik, ‘Aladağ altın madeni olsa belki bu kadar kıymetli olmaz'. Aladağ gerçekten Allah'ın buraya verdiği büyük bir nimet” dedi.

Başkan Hamdi Acar, “Derbent'te önemli gördüğümüz ikinci büyük proje ise et ve süt alanında bir marka oluşturmak. Tarım arazimiz az olduğu için silaj yapmayı amaçlıyoruz. Dört tane sulama göletimiz var ve altı tane daha yapıyoruz. On tane sulama göletiyle Derbent'in tamamı sulu tarım yapar hale gelecek. Sulu tarım ile sadece silaj üreterek, bu sayede hayvanların maliyetini düşüreceğiz. Et ve süt tesisleri kurarak Derbent'te hayvancılığı bir numaralı hale getireceğiz. Şu anda 10 bin olan hayvan sayımızı kısa zaman içerisinde 100 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Ve böylece et ve sütte güvenilir, organik yeni bir marka oluşturacağız” diye

Konuşmasına Derbent isminin kelime anlamı ile başlayan Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı da, “Der, kapı demek, bent de önüne set çekilen alan demektir. Ama başka anlamları da var. Derbent, özellikle dağlar arasındaki Dargeçit noktaları için kullanılan bir tabir. Selçuklulardan başlayarak Osmanlı'nın son dönemine kadar ki süreç içerisinde Dargeçit bölgelerindeki güvenliği temin etmekle görevlendirilen birliklere Derbentçi diyoruz” dedi.

Derbent'in asırlar öncesine dayanan köklü tarihini anlatan Prof. Dr. Çaycı, ilçede yüzyıllardır ayakta olan eserler hakkında da bilgi verdi. Program soru cevap kısmı ile sona erdi.