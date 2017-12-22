Başkan Acar, Derbent Gençlik Derneği’ni ziyaret etti

Kendisine eşlik eden mahalle muhtarları ve belediye meclis üyeleri ile birlikte ziyaret ettiği derneğin belediye olarak teşvik ve destek vermeleri neticesinde bir süre önce kurulduğunu hatırlatan Başkan Acar, “Dernek bünyesinde, ilçemiz gençlerinin faydalanabileceği bir dernek binasının kazandırılmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Derbent Gençlik Derneği’nin kurulmasının ardından ilçemizde yaşayan gençler burada masa tenisi ve satranç gibi sportif faaliyetleri yapabilecekler, ayrıca bilgisayar, TV, kütüphane ve şark köşesinden de istifade edebilecekler. Gençlerimizin daha binanın açılışı yapılmadan bu mekana gösterdiği ilgi ise bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Önümüzdeki günlerde dernek binasının resmi açılışının yapılmasını planlıyoruz. Bugünkü ziyaretimizde gençlerimizle bir araya gelerek sohbet ettik, duygu ve düşüncelerini dinledik” dedi.