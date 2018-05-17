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17 Mayıs 2018 12:08

Başkan Acar: “Kudüs, her zaman Müslümanların başkentidir”

Konya’nın Derbent ilçesinde İsrail Devleti’nin Filistinlilere yönelik katliamları protesto edildi.

Başkan Acar: “Kudüs, her zaman Müslümanların başkentidir”

17 Mayıs 2018 12:08


Konya’nın Derbent ilçesinde ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşımasına ve İsrail’in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamlarına tepki göstermek için vatandaşlar bir araya geldi. Programa ilçede faaliyet gösteren siyasi partilerin temsilcileri de katıldı. Öğle namazının ardından 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda toplanan vatandaşlar, hep bir ağızdan “Kahrolsun İsrail, Kudüs Filistinlilerindir” şeklinde slogan attı.


Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, “İslam Dünyası Ramazan Ayına yine Müslümanların kan ve gözyaşlarıyla girdi. Maalesef her Ramazan’da Müslümanlar üzerinde benzeri bir oyunu oynuyorlar. Amerika, Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyarak katliamın fitilini ateşledi. Bundan güç alan Terörist İsrail Devleti bebek, kadın, yaşlı, engelli demeden 60’dan fazla kardeşimizi şehit etti. Kudüs her zaman Müslümanların başkenti olacaktır. Katil İsrail de eninde sonunda yaptıklarının bedelini ödeyecektir. Katliamın en büyük sorumlusu 7 milyarlık dünya halkı olduğu kadar üzerine düşen görevi yerine getirmeyen Birleşmiş Milletler ve 1 buçuk milyarlık İslam Alemidir. Çünkü 1 Buçuk Milyar nüfusu olan İslam Alemi Türkiye’nin gösterdiği tepkiyi göstermedi. Eğer göstermiş olsaydı 1 Müslümanın kılına bile zarar veremezlerdi. Bu yüzden Müslümanlar birlik ve beraberliği bir an önce sağlamalı. Allah’ın emrettiği İslam kardeşliği sağlanmalı ki bize düşen görev budur. Allah’ın izniyle hiçbir Müslüman’ın kılına dahi zarar veremezler” dedi.


Başkan Hamdi Acar’ın konuşmasının ardından İlçe Müftüsü İsa Topuz Filistin’deki acı ve gözyaşının dinmesi için dua etti.




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