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26 Şubat 2018 14:00

Başkan Acar, vatandaşlarla bir araya geldi

Konya’nın Derbent İlçe Belediye Başkanı Hamdi Acar, mahalle ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Acar, vatandaşlarla bir araya geldi

26 Şubat 2018 14:00


Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, kendisine eşlik eden belediye meclis üyeleri, AK Parti İlçe Teşkilatı yönetim kurulu üyeleri ve belediyenin birim müdürleri ile birlikte ilçeye bağlı Çiftliközü Mahallesini ziyaret etti. Mahalle konağında mahalle muhtarı ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Acar, vatandaşlara ilçeye ve Çiftliközü Mahallesine kazandırılan yatırım ve hizmetleri anlattı. Vatandaşlardan gelen talepleri de dinleyen Acar, ilçedeki birlik ve beraberliğin devam ettiği sürece bölgeye yapılamayacak hizmet olmayacağını dile getirdi. Acar, daha sonra esnaf ve bazı evleri ziyaret etti.




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