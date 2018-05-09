Başkan Acar’dan Büyükşehir Belediye Başkanı Altay’a ziyaret

Başkan Acar’a ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Öz de eşlik etti. Derbent Belediyesi olarak, Konya Büyükşehir Belediyesinin gücünü ve desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini söyleyen Başkan Hamdi Acar, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilen Aladağ Kayak Merkezi ile ilgili bilgiler verdi. Başkan Acar, “Aladağ Kayak Merkezi ile yalnızca Derbent ve Konya değil, Türkiye de kazanacak. Derbent, 1.5 milyonu geçen Konya merkez nüfusumuzun daha rahat hareket edebileceği, nefes alabileceği ve motivasyon sağlayacağı bir yer olacak. Kayak sporu 7’den 70’e herkesi ilgilendiren bir spor olduğu için her yaştan insanımız hafta içi ve hafta sonları Derbent’e gelerek şehrin yoğun stresini atmış olacak. Ayrıca Derbent’te sadece kayak yapılmayacak. Vatandaşların farklı doğa sporlarını yapmalarına imkan sağlamak için önemli alanlar geliştirilecek. Yılın 365 gününde doğa sporlarına ev sahipliği yapacak bir merkez kazandırılacak. Uluslararası organizasyonlarda Türkiye’de alternatif alanlar çoğalmış olacak. İlçemizde bulunan Konya’nın incisi Aladağ’da yine dev organizasyonlara ev sahipliği yapacak konumda bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay da “Birlik ve beraberlik içinde hep birlikte Konya’yı ve Derbent’i geleceğe taşıyacağız. Aladağ Kayak Merkezi çalışmalarımız, ilçemize katkılarımız devam edecek” dedi.