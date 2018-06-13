Başkan Acar’ın Ramazan Bayramı mesajı

Konya’nın Derbent İlçe Belediye Başkanı Hamdi Acar mesajında, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da kurtuluş olan mübarek Ramazan ayını Derbentimizde, Konyamızda, ülkemizde ve tüm İslam coğrafyasında hep birlikte yaşadık. Paylaşma, merhamet, sabır ve rahmet ayında oruç tutarak, zekat vererek, teravih namazlarını hep birlikte büyük bir coşkuyla eda ederek Ramazan Bayramına ulaştık. Bu güzel beraberlik ve kaynaşma günlerinde komşularımızı, yakınlarımızı, dostlarımızı ziyaret ederek sevindireceğiz. Aynı bayram coşkusunun başta Filistin, Arakan ve Suriye olmak üzere sıkıntı çeken kardeşlerimizi ve tüm dünyadaki mazlum halkları da sarması en büyük temennimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimin, ülkemizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.