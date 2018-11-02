Başkan Akkaya: "Amacımız Akşehir'in ve Nasreddin Hoca'nın daha iyi tanıtılması"

Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışmasında Konya ilini temsilen bölge finallerine katılan Akşehir Nasreddin Hoca İlkokulu idarecileri ve fıkra canlandırma yarışmasında rol alan öğrenciler, Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı ziyaret etti. Başkan Akkaya, amaçlarının Akşehir'in ve Nasreddin Hoca'nın daha iyi tanıtılması olduğunu söyledi.

Nasreddin Hoca İlkokulu Müdürü Recep Ersoy Öncel, Fıkra Canlandırma Yarışmasında Konya'yı temsil etmekten gurur duyduklarını belirterek böyle güzel bir yarışma düzenlendiği ve kendilerine verilen destekler için Başkan Akkaya'ya teşekkür etti. Başkan Akkaya da yarışmaya katılan her grubun aslında birinci olduğunu, amaçlarının Akşehir'in ve Nasreddin Hoca'nın daha iyi tanıtılarak onun fıkraları yoluyla verdiği mesajların genç nesillerce daha iyi anlaşılarak hayat düsturu olarak belirlenmesine katkı sağlamak olduğunu belirtti. Akşehir ekibinin yarışmada büyük ve güzel bir performans sergilediğini belirten Başkan Akkaya, böyle güzel bir oyun sergiledikleri için öğrencileri ve öğretmenleri de tebrik etti.

Başkan Akkaya, yarışmada Konya'yı başarıyla temsil eden Akşehir Nasreddin Hoca İlkokuluna bin 500 TL tutarındaki Fıkra Canlandırma Yarışması Özel Ödülü'nü takdim etti.