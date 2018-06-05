Başkan Akkaya, belediye personeli ile iftarda buluştu

Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen iftar yemeğine, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, belediye başkan yardımcıları, belediye birim müdürleri, memurlar, işçiler, Büyükşehir Belediyesine bağlı KOSKİ, fen işleri, ulaşım, mezarlıklar, KOMEK, ASEM ve itfaiye çalışanları ile aileleri katıldı. Yemek öncesi alandaki tüm sofraları gezen Başkan Akkaya ve eşi, belediye personelinin Ramazan-ı Şerif’ini tebrik ederek hayırlı iftarlar diledi.

İftar yemeği öncesinde bir konuşma yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Akşehirimize hizmet veren kıymetli çalışma arkadaşlarım ve değerli aileleri hepiniz geleneksel olarak düzenlediğimiz bu iftar yemeğimize hoş geldiniz. Her yıl bir iftarda ailelerle beraber bir araya geliyoruz çalışanlarımızla iftar yemeğini beraber gerçekleştiriyoruz. Bizim birlik beraberliğimiz çok önemlidir. Biz biliyoruz ki, ne kadar birlik, beraberlik ve kaynaşma içerisinde olursak yaptığımız hizmetlerde o kadar bereketli olacaktır. Halkımızda bundan daha çok istifade eder ve memnun kalır. Belediyemiz bir insanın doğumundan ölümüne kadar her alanında hizmet veren yegane kurumlardan birisidir. Onun için yaptığımız hizmetler çok önemlidir, çok ecirlidir. Allah oruçlarımızı kabul eylesin. Gönüllerimize huzura, sofralarımıza berekete, kalplerimize merhamete vesile kılsın. Mevlam bizleri Ramazan Bayramı’na inşallah ibadetlerimizi, oruçlarımızı kabul edilmiş şekilde ulaştırsın. Burada sergilediğimiz bu güzel birlik ve beraberliğimizi de bozmasın. Bu birlik ve beraberliğimizin bütün kurumlarla, toplumun diğer kesimlerine de örnek olmasını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmanın ardından okuna ezan ile oruçlar açılarak iftar yapıldı. İftar sonrası toplu olarak dua edildi. İftar yemeğinin ardından Ramazan eğlencesi programına geçildi. Programda; Karagöz Hacivat, Tuzsuz Deli Bekir ve Hamdi, Kavuklu ile Pişekar gösterilerinin yanı sıra çocuklar için yarışmalar, yüz boyama ve palyaço etkinlikleri yapıldı. Katılımcılarda büyük beğenisini kazanan etkinlikte pamuk şeker, patlamış mısır ve dondurma ikramı da yapıldı.