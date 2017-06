Başkan Akkaya belediye personeliyle bayramlaştı

Belediye Düğün Sarayında gerçekleştirilen bayramlaşma programına; Başkan Akkaya’nın yanı sıra başkan yardımcıları, birim müdürleri, memurlar, kadrolu işçiler ile taşeron işçiler katıldı. Bayramlaşma programında işçi sendikası temsilci Gülek Külah ile Memur Sendikası Temsilci İbrahim Öncel birer konuşma yaparak katılanların bayramını kutlandı. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’da yaptığı konuşmada bütün personelin bayramını kutlayarak, “Allah daha nice bayramlara ailelerimiz ve tüm sevdiklerimizle beraber sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde bizleri eriştirsin. Biz burada rahatça oruçlarımızı tuttuk, iftarlarımızı açtık, çalışmalarımızı yaptık ve bayramı idrak ettik. Ama çevremizdeki ülkelere baktığımız zaman birçok Müslüman kardeşimiz gerçekten bu huzuru ve mutluluğu tamamen yaşayamadılar. Bu nedenle ülkemizdeki bu huzur ve güven ortamının kıymetini bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şu andaki birlik ve beraberliğimiz, iftar sofralarındaki birlik ve beraberliğimiz ve bayramlaşma sırasındaki o güzel kaynaşmamız her şeyin, her türlü ideolojinin, her türlü ayrışmaya sebep olacak unsurların üzerinde olması gerekir diye düşünüyorum. Bayram sırasında şehit haberleri geldi biliyorsunuz. Allah onlara da gani gani rahmet etsin ve şefaatlerine bizleri nail eylesin. Ailelerini de sabrı cemil ihsan eylesin. Yine Ramazan ayı içerisinde Doğrugöz Mahallemizde Selçuk Özer kardeşimizi rahmete uğurladık ve şehadet şerbetini içti. Kendisine tekrar buradan rahmet diliyorum. Dün şehit ailelerimizi bayramlaşmak için ziyaret ettik. Gerçekten tabii ki kolay olmuyor, yüce bir makam ama acısı da bir o kadar büyük bir durum. Onun için kısacası bu şehitleri boşuna vermiyoruz. Bu vatan için, bu millet için veriyoruz. Bu vatan ve bu millet için, her zaman, her türlü ortamda ve çalışma ortamımızda bu birlik beraberliğimizi muhafız edelim. Bizi ayrıştırmaya, bölmeye ve nifak, fitne sokmaya çalışan her türlü içerideki ve dışarıdaki unsurlara izin vermeyelim. Yaz sezonu başladı, sahada çalışan arkadaşlarımıza özellikle kolaylık diliyor, kazasız belasız bir sezon geçirmemizi diliyorum. Belediye olarak doğumdan ölüme kadar, her alanda hizmet ulaştıran hizmet götüren bir kurumuz. Bu işin zorlukları var ama bu zorluklar kadar da kutsal bir görevi ifa ettiğimizi her zaman ifade etmek istiyorum. Bunun için tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, hepinize tekrar daha nice bayramlar diliyorum” diye konuştu

Başkan Akkaya’nın konuşmasının ardından tüm belediye personeli birbiriyle bayramlaştı.