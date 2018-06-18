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18 Haziran 2018 14:42

Başkan Akkaya belediye personeliyle bayramlaştı

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya düzenlenen bir programla belediye personeli ile bayramlaştı.

Başkan Akkaya belediye personeliyle bayramlaştı

18 Haziran 2018 14:42


Akşehir Kültür Merkezinde gerçekleştirilen bayramlaşma programına; Başkan Akkaya’nın yanı sıra başkan yardımcıları, birim müdürleri, memurlar, işçiler katıldı. Bayramlaşma programında işçi sendikası temsilci Veysel Tobi ile Memur Sendikası Temsilci İbrahim Öncel birer konuşma yaparak katılanların bayramını kutlandı. Belediye Başkanı Salih Akkaya da, yaptığı konuşmada bütün personelin bayramını kutlayarak, “Allah daha nice bayramlara ailelerimiz ve tüm sevdiklerimizle beraber sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde bizleri eriştirsin. Biz burada rahatça oruçlarımızı tuttuk, iftarlarımızı açtık, çalışmalarımızı yaptık ve bayramı idrak ettik. Ama çevremizdeki ülkelere baktığımız zaman birçok Müslüman kardeşimiz gerçekten bu huzuru ve mutluluğu tamamen yaşayamadılar. Bu nedenle ülkemizdeki bu huzur ve güven ortamının kıymetini bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Belediye olarak doğumdan ölüme kadar, her alanda hizmet ulaştıran hizmet götüren bir kurumuz. Bu işin zorlukları var ama bu zorluklar kadar da kutsal bir görevi ifa ettiğimizi her zaman ifade etmek istiyorum. Bunun için tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, hepinize tekrar daha nice bayramlar diliyorum” diye konuştu. Başkan Akkaya devam eden ve yapılacak belediye projeleri ile ilgili de bilgiler verdi


Başkan Akkaya’nın konuşmasının ardından tüm belediye personeli birbiriyle bayramlaştı.




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