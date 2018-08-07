Başkan Akkaya çocuklarla sabah namazında buluştu

Akşehir Belediyesi tarafından çocuklara camiyi sevdirmek ve namaz kılmaya teşvik etmek amacıyla İlçe Müftülüğünün de katkılarıyla bu yıl ikincisi düzenlenen “Sabahın Seherinde Haydi Çocuklar Camiye" isimli proje kapsamında Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya sabah namazında çocuklarla bir araya geldi. Tipi Mahallesindeki Tipi Cami’de proje kapsamında sabah namazına devam eden 50 çocukla bir araya gelen Başkan Akkaya’ya İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş ile Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel’de eşlik etti.

Çocuklarla birlikte sabah namazını kılan ve onlarla sohbet eden Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Tipi Mahallemizde yavrularımızla birlikteyiz. ‘Sabahın Seherinde Haydi Çocuklar Camiye’ projemizin ikinci yılındayız. Akşehir İlçe Müftülüğümüzle birlikte Akşehir Belediyesi olarak projemizi gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl 40 gün aralıksız Sabah Namazına giden 333 yavrumuza bisiklet hediye etmiştik. Bu sene bu projemizin ikinci yılında Akşehir İlçe Müftülüğümüzün önerisi ile sadece 40 gün Sabah Namazına gitmek değil aynı zamanda yaz Kuran kurslarına devam etme zorunluluğu da getirdik. Bu her iki şartı sağlayan, sabah namazına giden aynı zamanda da Kuran kursuna devam eden öğrencilerimize bisiklet vereceğimizi duyurduk. ‘Sabahın Seherinde Haydi Çocuklar Camiye’ projemiz kapsamında bin 500 kişilik bir katılım sağlandığını öğrendik, bu da gerçekten bizleri çok memnun etti ve sevindirdi. Yavrularımıza başlangıç oluşturma, teşvik etme noktasında başlattığımız projemizde inşallah bundan sonraki yaşamlarında da, velilerimizin ve imam hatip arkadaşlarımızın gayretiyle öğrencilerimiz camiye alışmış, namazlarını devam etmiş olacaklar. Ben bu projede bize paydaş olan Akşehir İlçe Müftülüğümüze özellikle bu projemizde en önemli katkı sağlayan imam hatip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gençlerimizi kutluyorum. Bisikletleri hak ettiklerini şimdiden müjdeliyoruz” diye konuştu.

"Bu sene katılım oranı çok fazla"

Akşehir İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş da, “Çocuklarımıza sabah namazı alışkanlığı ve bilinci kazandırmak için bu yaz kursları döneminde belediyemiz önderliğinde sabah namazı kampanyasını başlattık. Gördüğümüz kadarıyla bu sene katılım oranı çok fazla, geçen seneki kampanyamızda fire verenler çok fazla olmuştu. Bu kampanyamızın amacı çocuklarımızı sabah namazına getirmek ve alıştırmak. Elbette belli bir süreye mahsus değil ileriki yaşlarda da bunun devam edeceğini düşünüyoruz. Çocuklarımıza buna katıldığı için, velilerimize de üstün destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Bu yıl sadece sabah namazı değil namaza katılan çocuklarımızın aynı şekilde yaz kurslarına da katılma mecburiyetini ilave ettik. Onda da katılımın çok yüksek olduğunu gördük. Geçen yıla nispeten yaz kurslarımızda 700 civarında bir öğrenci artışını Akşehir genelinde görüyoruz. Bu kampanyayı Akşehir Belediyemizle birlikte yürütüyoruz, bu desteği bize verdiği için Müftülük olarak Belediyemize teşekkürlerimizi buradan iletiyoruz” dedi.

Sabah Namazının ardından namaza katılan çocuklar ve velileri için Fatih Kur’an Kursunda bir kahvaltı da verildi. Bu yıl ikincisi düzenlenen proje kapsamında 1 Temmuz ile 10 Ağustos tarihleri arasında sabah namazına ve yaz Kur’an kursuna devam eden 1 Ocak 2005 ile 31 Aralık 2011 arası doğumlu kız ve erkek çocuklarına Akşehir Belediyesi tarafından bisiklet armağan edilecek.