Başkan Akkaya: “Enflasyonla Topyekun Mücadelede Biz de varız”

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"na destek olmak için Akşehir Belediyesi olarak üzerlerine ne düşüyorsa fazlasıyla yapacaklarını belirterek, "Enflasyonla Topyekun Mücadelede biz de varız" dedi.

Akşehir Belediyesi Hıdırlık Sofrası'nda açıklamalarda bulunan Başkan Akkaya, “Geçtiğimiz günlerde Maliye ve Hazine Bakanımız Berat Albayrak Beyefendinin açıkladığı 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na destek veriyoruz. Akşehir Belediyesi olarak bizlerde Hıdırlık Sofrasında, Takkasızlar Konağımızda ve Aqua Park işletmemizde bu kampanyaya katılarak yüzde 10 ile yüzde 58'e varan oranlarda indirim yaptık. Bu indirimlerimizin bu mücadele noktasında katkısı olur diye ümit ediyorum. Akşehirli esnaflarımızda bu kampanyaya katıldılar. Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası ve Akşehir Belediyesi öncülüğünde bu kampanya yürütülmektedir. Ben bu kampanyaya katılan Akşehirli ve bölgemiz esnaflarına teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Burada şuna özellikle değinmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde terör olaylarıyla, FETÖ terörüyle, PKK terörüyle Türkiye'yi dize getirmek isteyen o dış güçler ve art niyetli guruplar, 15 Temmuz'da da hain bir darbe girişiminde bulundular. Aziz milletimiz; Çanakkale'deki gibi destansı bir mücadele vererek 15 Temmuz'da onlara pabuç bırakmadı. Allah'ın izniyle, bu ekonomik terör adıyla başlatılmış olan ve Türkiye ekonomisini çökertmeye dönük bu operasyona da pabuç bırakmayacaktır. Çünkü görüyoruz ki, sadece Akşehirimize değil, bütün ülke genelinde Aziz Türk Milleti bu kampanyaya iştirak etmiştir. Allah'ın izniyle bu ekonomik terörü uygulayıp, programa koyanlar sonuç alamayacaklardır. Bu noktada milletimizin sırtını yere getiremeyeceklerdir. Allah'ın izniyle her zaman Türk Milleti dimdik ayakta durmaya devam edecektir. Tüm gönül coğrafyamıza da inşallah hizmet etmeye, onların haklarını savunmaya devam edecektir. Bu kampanyamızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.