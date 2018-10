Başkan Akkaya, muhtarlarla bir araya geldi

Konya'nın Akşehir ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinliklerin ilki Akşehir eski kaymakamlık binası önündeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleşti. Buradaki anıta muhtarlar adına Kuşçu Mahallesi Muhtarı Cengiz Dort tarafından çelenk bırakıldıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Muhtarlar adına bir konuşma yapan Kuşçu Mahallesi Muhtarı Cengiz Dort, böyle günde kendilerinin anılmasını sağladığı ve muhtarların çalışma koşullarında sağladığı iyileştirmeler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım'a teşekkür etti. Anıttaki törene, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Mevlüt Yiğit, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Adem Büyükçanga, İlçe milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Gülcü, Belediye Koordinatörü Ahmet Çakar ve mahalle muhtarları katıldı.

Buradaki törenin ardından Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından ilçedeki tüm muhtarlara Akşehir Belediyesi Hıdırlık Sofrası'nda bir yemek verildi. Yemeğe İlçe Kaymakamı Mehmet Türk, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Mevlüt Yiğit, belediye birim müdürleri ile mahalle muhtarları katıldı.

Muhtarların gününü kutlayan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, muhtarların yerel yönetim noktasında meslektaşları olduğuna değinerek, “Muhtarlarımız yerel idarelerde bizlerin uç beyleridir. Mahallelerdeki ihtiyaçları tespit etmede, öncelikleri belirlemede ve bizim projelerimizin maksadına hasıl olmasında muhtarlarımızın büyük katkıları var. Sizler yerel yönetim noktasında bizlerin gözü ve kulağısınız. Bu nedenle sizlerin kanaatleri, bizlere ilettikleri çok önemli” dedi.

Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı ve İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akdemir'de kısa bir konuşma yaparak muhtarların günlerini kutladı.

Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk de, yaptığı konuşmada kendisinin de bir muhtar çocuğu olduğu belirterek, “Rahmetli babamda bir mahalle muhtarıydı. Dolayısıyla muhtarlık nedir? Ne değildir? Bizzat yaşayan birisi olarak sizleri çok iyi anlıyorum. Türkiye'nin idari yapısı iki ilke üzerine kurulmuştur. Birisi yerinden yönetim, ikincisi yerel yönetim. Muhtarlarımızı yönetim yapımız içerisinde ben kılcal damarlara benzetirim. Sizlerin insanın olduğu her yerde, hemen hemen her alanda görevleriniz var. Bu anlamda bizler sizlere müteşekkiriz. Her zaman bizlere destek oluyorsunuz” diye konuştu.

Yemek sonrası protokol üyeleri ve muhtarlar hatıra fotoğrafı çektirdi.