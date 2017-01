Başkan Akkaya, TEOG’da tüm soruları yapan üç öğrenciyi ödüllendirdi

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, 2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılı Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı birinci dönem sınavında tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi olan 3 öğrenciyi altınla ödüllendirdi.

Başkan Akkaya, TEOG sınavında altı temel dersin toplam 120 sorusunu doğru cevaplayarak Türkiye Birincisi olan Akşehir Atatürk Ortaokulu Öğrencileri Yağız Yılmazoğlu, Furkan Demirağaç ve Tahsin Bayramlı ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu ve Atatürk Ortaokulu Müdürü Murat Erdem’i makamında kabul etti. Ödüllendirmede Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel’de hazır bulundu.

Öğrencileri bu başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Akkaya “Akşehir’i sevindirdiniz. Ailelerinizi, hocalarınızı, müdürlerinizi ve hepimizi gururlandırdınız, sizleri tebrik ediyoruz. Bu başarılarınızın sürekli devamını istiyoruz. Farkındalık oluşturma anlamında Akşehir Belediyesi olarak sizleri altınla ödüllendireceğiz. Akşehir Belediyesi olarak derece yapan arkadaşımızı gururlandırıp, ödüllendirerek tebrikimizi böyle bir hediyeyle taçlandırıyoruz. Diğer öğrencilerimizi de sizin gibi olmaya, sizleri örnek almaya bu hediye vesilesiyle davet edip dikkat çekmiş oluyoruz. Sizleri ne kadar kutlasak az, lise hayatınızda, üniversite hayatınızda inşallah bu şekilde başarı grafiğinizin daha da artmasını diliyorum” dedi.

Atatürk Ortaokulu Müdürü Murat Erdem’de Başkan Akkaya eğitime verdiği desteklerden ötürü teşekkür ederek, “Bu başarıda öğretmenlerimizin de katkısı büyüktür ama sizlerin de katkısı çok büyük önem arz etmektedir. Özellikle maddi durumu zayıf olan öğrencilerimize, sene başından beri yaptığınız destekler, eğitim öğretim konuları ve farklı konularda ne istersek bizleri kırmadınız. Başta şahsınız ve sağ olsun Kültür Müdürümüz İbrahim Öncel Bey bizlere hep destek oldunuz. Özellikle sosyal ve kültürel faaliyetlerde, Konya’ya uzak bir yerde olmamız nedeniyle Konya’daki yarışmalara gidiş ve gelişlerimizde yaptığınız araç desteklerinin yanında iaşe destekleri bizleri çok rahatlatmaktadır. Bu nedenle tüm destekleriniz için çok çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu’da, TEOG sınavı sonrası Akşehir’deki başarı grafiği hakkında Başkan Akkaya’ya bilgi verdi. Köseoğlu, “Türkiye genelinde hakikaten kayda değer bir başarı grafiğimiz var. Geçen sene ki 2015-2016 eğitim öğretim yılı başarı ortalamamız 60.99 iken bu sene itibari ile 62.05’e çıkarmış bulunmaktayız. Arada oldukça fazla puan farkı olduğunu gözlemlemekteyiz. Şahsım adına başarı sağlayan öğrencilerimizi kutluyorum. Sınava giren öğrenci sayımız bin 325 kişi. Bunlardan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanında hepsini doğru cevap veren 84 öğrencimiz olduğunu gözlemledik. Fen Bilgisi alanında doğru cevaplayan öğrenci sayımız ise 236 öğrencimiz başarı sağlamıştır. Matematikten de ise 27 öğrenci soruların tamamını doğru cevaplamıştır. Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihinde ise 115 öğrenci, Türkçeden 21 öğrenci, Yabancı Dil branşında ise 120 öğrenci tüm soruları doğru cevaplamışlardır. Bunların sorgulamasını yaptığımızda çok düşük olanlar var, inşallah ikinci TEOG maratonunda bu puan ortalamamızı daha yukarılara çekmek anlamında çalışmaktayız. Ben gençlerimizin ailelerine teşekkür ederken, size de okullarımıza verdiğiniz desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.



"3 bin öğrencimize kırtasiye yardımı yaptık"

Her şeyin başının eğitim olduğuna ve eğitim sayesinde tüm sektörlerdeki çalışmaların başarıya ulaştığına vurgu yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Eğitime önem vermemiz lazım ki geleceğimizin güvencesi gençlerimiz hedeflerine daha rahat ulaşsın. Belediye olarak, spor dallarında şehir dışına gidecek arkadaşlarımıza ulaşımda yardımcı olmak, yine şehir dışında bir çok bilimsel yarışmalarda Akşehir’imizi temsil edecek gençlerimizi bu imkanı sağlamak bizlerin görevidir. Belediye olarak her eğitim öğretim döneminde okullarımıza kırtasiye yardımı yapıyoruz. Bu Eğitim Öğretim yılı başında da 3 bin öğrencimize kırtasiye yardımında bulunduk. Akşehir’imizdeki her üç öğrencimizden birine kırtasiye yardımı yapmış olduk. Milli Eğitim Bakanlığımızın ve özellikle Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Orhan Erdem Bey’in okullarımıza yapmış olduğu destekleri var, buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Akşehir Belediyesi olarak bizde okullarımıza eksik kalan yerler, acil müdahale gereken yerler konusunda yardımcı oluyoruz. Acil müdahale edilmesi gereken okullarımızın bakımı, tamiratı, bahçe düzenlemesi gibi küçük çaplı onarımları yapıyoruz. Bu yıl henüz istatistik bilgiler çıkmadı ama geçen yıl cami, okul ve kuran kursları ile ilgili onarımlar için harcadığımız para 1 milyon TL ki bunun gerçekten önemli bir rakam olduğunu düşünüyorum. İnşallah gücümüz yettiğince Akşehir Belediyesi olarak bu işleri yapmaya devam edeceğiz.

Akşehir Belediyesi’nin proje ortağı olduğu Akşehir 1 Milyon Kitaba Koşuyor Projesi’nden de bahseden Akkaya, “Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor” projemizde de inşallah 1 milyon hedefimize ulaşacağız. Bu projenin bitmesiyle belki başka bir isimle, başka bir dalda kampanyalarla gençlerimizi daha donanımlı hale getirmek için çaba göstermeye devam edeceğiz” dedi.

Seçilen kitapların yazarlarıyla konferans, öğrenci-yazar buluşmaları gibi etkinliklerle gençleri buluşturmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Akkaya, “TEOG’daki bu başarı grafiğinin de her zaman artacağını ümit ediyorum. Geçen yıl TEOG’da iki öğrencimiz varmış, bu sene üç öğrencimiz var. Geçen yıl farklı okullardan öğrencilerimiz vardı, birisi Bahçelievler Ortaokulu, biri özel okuldu. Bu sene üç öğrencinin olması üçünün de bir devlet okulunda olması ayrıca takdire şayandır. Öğrencileri özveriyle sınava hazırlayan Okul Müdürümüzü, Mili Eğitim Müdürümüzü ve öğretmenlerimizi de tebrik ediyorum. İnşallah bize kıvançları daha da artarak yaşatırlar. Bu başarıların diğer okullarda yaygınlaşmasını sağlayacaktır. Tabi Konya’mız eğitimde gayet güzel başarılı ama, Konya içinde de Akşehir’imizin başarı grafiği ayrı bir yerdedir. Her geçen yıl bu başarı grafiğimiz artmaktadır. Bu başarıda sanırım bu kampanyaların, yarışmaların, kitapların çok ciddi katkısı olduğunu düşünüyorum. Soruları yorumlama anlamında, soruları daha az yanlış yapma anlamında ve istenilen doğruyu cevaplama anlamında kitap okuma alışkanlığı çok önemlidir. Öğrencilerimiz bir taraftan kitap okurken, bir taraftan da yardım etmek, hoşgörülü olmak, sevgi saygı gibi hem bizim geleneklerimizde, Türklüğümüzde yer alan önemli bir maya olan hem de inancımızda olan o güzel değerleri de öğrenmiş oluyorlar. Tarihimizdeki değerli büyüklerimizi öğrenmiş oluyorlar, bu sene projemizde Kanuni Sultan Süleyman’la ilgili kitabımız var, Cennet Mekan Abdülhamit Han’la ilgili bir kitabımız var, Fatih Sultan Mehmet’i tanıtan kitaplarımız var, yine dini kitaplarımız var. İnşallah onları da güzel bir şekilde gençlerimiz okuyacak ve başarılı olurlarsa da sürpriz hediyelerimiz olacak” dedi.

Başkan Akkaya konuşmasının ardından öğrencilere çeyrek altın takıp, onlarla ve idarecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.