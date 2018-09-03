Başkan Akkaya, Zabıta Haftasını kutladı

Başkan Akkaya, Zabıta Haftası nedeniyle Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda zabıta personeli ile biraraya geldi. Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, Zabıta Müdürü Veysel Akçiçek, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ve Memur Sendikası Temsilcisi İbrahim Öncel’inde katıldığı programda konuşan Başkan Akkaya, “Zabıta Teşkilatımızın 192’nci kuruluş yıldönümünde bir aradayız. Allah gününüzü kutlu etsin, hizmetlerinizde kolaylık versin, daha nice 192 yıllara kavuşmak dileği ile inşallah. Zabıta teşkilatımız kökleşmiş bir teşkilatımızdır. Öğretimci, şefkati ve babacanlığıyla, mazlumların yanında yer almasını gerektiren bir amaçla çalışmaktadır. Tabii ki, art niyetli insanlara, diğer insanların hakkına zarar verme, özgürlüğünü kısıtlama gibi davranışta bulunan insanlara da devletin haşmetli yüzünü gösteren bir birimdir. Zorlu çalışma koşullarında iyi niyetle, samimiyetle, yeri geldiğinde saygıda, nezakette kusur etmeden, yeri geldiğinde de devletin ciddiyetini gösterir. Sizin göreviniz belli bir disiplini, hiyerarşiyi sağlamaktır. Hiyerarşinin olmadığı yerde de anarşi olur. Onun için bu iki sınırın içerisinde görevimizi sürdürmemiz lazım. Göreviniz sizlere büyük yükler ve sorumluluklar getiriyor. Bu yüklerin altında kalmadan, özverili, çalışkan ve adaletli biçimde çalışmaya devam edeceğinizi biliyorum. Tüm zabıtalarımızın zabıta haftasını ve zabıta teşkilatının 192’nci kuruluş yıldönümlerini kutlayıp, görevlerinizde başarılar diliyorum” dedi.

Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ve Memur Sendikası Temsilcisi İbrahim Öncel’de yaptığı konuşmada, “Görevlerini özveriyle yerine getiren Zabıta Müdürümüz ve tüm zabıta çalışma arkadaşlarımın Memur Sendikası Temsilcisi olarak Zabıta Haftasını kutluyor, çalışmalarındaki başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Akkaya; Zabıta Personeli ile bir süre sohbet etti.