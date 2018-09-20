Başkan Akkaya'dan AKŞAD'a ziyaret

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Gaziler Günü münasebetiyle Akşehir Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni (AKŞAD) ziyaret etti.

Akşehir Paçacı İşhanı'ndaki dernek bürosunda Başkan Akkaya'yı AKŞAD Dernek Başkanı İsmail İnce, şehit yakınları ve gaziler karşıladı.

Gaziler Günü'nü tekrar kutlayan Başkan Akkaya, “Gazilerimizin hayatta olanlarına sağlık ve afiyetler diliyor, rahmetli olanlara da Yüce Mevla'mızdan rahmetler diliyoruz. Bu vesileyle şehitlerimize de rahmet diliyoruz. Allah hepimizi onların şefaatine nail etsin inşallah. Aziz Türk Milletimizin birer ferdi olarak bu kutsal vatan için hepimizin canının feda olacağının altının çizilmesi lazım. Allah Devletimizi ve milletimizi kıyamete kadar inşallah payidar kılsın. Bütün Türk İslam Coğrafyasına, gönül coğrafyamıza umut olmaya devam ettirsin” diye konuştu.

AKŞAD Dernek Başkanı İsmail İnce de, Başkan Akkaya'ya bu anlamlı ziyareti ve derneklerine yaptığı destek ile katkılar için teşekkür etti. Başkan Akkaya şehit aileleri ve gaziler ile bir süre sohbet edip onların istek ve dileklerini dinledi.