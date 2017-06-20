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20 Haziran 2017 14:21

Başkan Akkaya’dan belediye personeline iftar yemeği

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya düzenlediği bir iftar yemeği ile belediye personeli ile bir araya geldi.

Başkan Akkaya’dan belediye personeline iftar yemeği

20 Haziran 2017 14:21


Kapalı Gazi Pazarındaki yemek öncesi alandaki tüm sofraları gezen Başkan Akkaya ve eşi, belediye personelinin Ramazan-ı Şerif’ini tebrik ederek hayırlı iftarlar diledi.


Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yemek öncesi yaptığı konuşmada, “Akşehirimize hizmet eden arkadaşlarım ve mesai arkadaşlarım her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz iftar yemeğimize teşrif ettiniz, hoş geldiniz. Allah tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Cenab-ı Mevla bugün burada iftar sofrasındaki gösterdiğimiz birlik beraberliğimizi hiçbir zaman bozmasın inşallah. Akşehirimize en güzel şekilde hizmet etmeyi, kazançlarımızı helal olarak kazanmayı ve ailelerimizi helal rızık götürmeyi nasip eylesin diyorum. Allah hepimizi sağlıcakla ve huzurla Ramazan Bayramı’na eriştirsin. Hepinize saygı sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum” diye konuştu.


Okunan ezanla birlikte yapılan iftarın ardından dua edildi. Yemek sonrası Belediye Başkanı Salih Akkaya, yemeğe katılan belediye personeli ile bir süre sohbet etti. İftar yemeğine, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Belediye Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri, Memurlar, İşçiler, Taşeron İşçiler, Koski Çalışanları, İtfaiye Çalışanları ve aileleri katıldı.




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