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22 Aralık 2016 17:52

Başkan Akkaya’dan El-Bab gazisine ziyaret

Başkan Akkaya’dan El-Bab gazisine ziyaret

22 Aralık 2016 17:52

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatında yaralanan askerlerden Konya Akşehirli Mürselim Aktekin tedavisinin ardından Akşehir’deki ailesinin yanına gönderildi.
Akşehir Altuntaş Mahallesi’ndeki baba ocağına gelen sözleşmeli er Mürselim Aktekin’i Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve AK Parti Akşehir İlçe Başkanı A. Bahadır Örs ziyaret etti. Gazi olan Mürselim Aktekin’e geçmiş olsun diyerek acil şifalar dileyen Başkan Akkaya, “Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında hain saldırı sonucunda 16 askerimiz şehit olmuş, bir çok askerimiz de yaralanarak gazi olmuştu. Gazi askerlerimizden biri olan Akşehir Altuntaş Mahallemizde ikamet eden sözleşmeli er Mürselim Aktekin, tedavisinin ardından ailesinin yanına gönderildi. Ben bu vesileyle tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralanarak gazi olan askerlerimize de Cenabı Hak’tan acil şifalar diliyorum. Büyük Türk Milleti üzerinde oyun oynamak isteyenler, onu bölmek parçalamak isteyen hainler böyle kahraman vatan evlatları, böyle kahraman bir millet olduğu sürece asla emellerine ulaşamayacaklar. Milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan askerlerimiz ve polislerimizin her zaman yanındayız. Bu Aziz Milletin sırtı hiçbir zaman yere getirilemeyecektir. İçerideki ve dışarıdaki tüm düşmanlar şunu bilsin ki Çanakkale ruhuna sahip olan bu millet asla sizin hain emellerinize alet olmayacaktır” dedi.



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