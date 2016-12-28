Başkan Akkaya’dan ev ziyaretleri

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, akşamları çat kapı ev ziyaretleri yapıyor.

Başkan Akkaya, sabah saatlerinde yaptığı esnaf ziyaretlerinin yanı sıra akşamları da eşi Ayşegül Akkaya ile birlikte vatandaşları evlerinde ziyaret ederek onlara misafir oluyor. Evlerinde ziyaret ettiği vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan Akkaya, ihtiyaç sahibi vatandaşların maddi ve manevi sorunlarının çözümü için de girişimde bulunuyor. Başkan Akkaya, esnaf ve ev ziyaretlerini sürdüreceklerini kaydederek, “Esnaf ve sanatkarlarımızı iş yerlerinde ziyaret ederek onlarla sohbet edip şehrimiz ile ilgili yapılabilecek konularda hasbihal ediyoruz. Ayrıca yine yaptığımız ev ziyaretleri ile konuk olduğumuz evdeki hemşehrilerimizin dertlerini, istek ve taleplerini dinleyerek, mahalleleri ve sokakları ile ilgili yapılabilecekler hakkında konuşuyoruz. Yine her Perşembe günü yaptığımız Halk Günleri toplantılarımızla vatandaşlarımızın istek ve taleplerini almayı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi gönülden gönüle iletişim gerçekten çok önemli. Biz de hemşehrilerimizle gönülden gönüle iletişim kurmak için çaba gösteriyoruz. Biz her zaman halkımızın içinde ve yanında olduk, bundan sonrada olmaya devam edeceğiz” dedi.