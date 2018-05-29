Diğer
Kategoriler
29 Mayıs 2018 10:42

Başkan Akkaya’dan hakim ve savcılara iftar

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, mübarek Ramazan Ayı münasebetiyle Akşehir Adliyesi’nde görev yapan hakim ve savcılara bir iftar verdi.

Başkan Akkaya’dan hakim ve savcılara iftar

29 Mayıs 2018 10:42


Başkan Akkaya yemekte yaptığı konuşmada, böyle bir iftar programında bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Allah oruçlarımızı kabul eylesin. Bu iftar davetimizi geçen yıldan beri geleneksel hale getirdik, davetlerimizi geri çevirmediniz sağ olun, birlik ve beraberlik içinde iftar gerçekleştirmiş oluyoruz. Cenab-ı Mevla buradaki birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Biz biliyoruz ki, birlik beraberliğimiz devam ettiği sürece ülkemizde bize diz çöktüremeyecekler. Allah bizleri Ramazan Bayramını eriştirsin, oruçlar vesilesiyle sofralarımıza bereket, kalplerimize merhamet gönüllerimize huzur nasip etsin” dedi.


AK Parti Konya Milletvekili Adayı Orhan Erdem de yaptığı konuşmada, böyle güzel davette bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, “İki dönem bu yöreden çıkmış birisi olarak 22. 23. Dönem Konya Milletvekilliği yaptım. 2011-2018 yılları arasında da Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı yapmış bulundum. Ben belediye başkanımıza bu birlik ve beraberliği sağladığı için teşekkür ediyorum. Çok hassas ve önemli bir görevi yürüten siz değerli kardeşlerimize de kolaylıklar diliyorum. Yüce Mevla bayramımıza sağlıklı ve sıhhatle ulaştırsın diyorum” diye konuştu.


Akşehir Belediyesi Hıdırlık Sofrası’nda gerçekleşen yemeğe, Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Garnizon Komutanı Albay Orkun Turaçlı, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, Ağır Ceza Reisi Mustafa Başarı, Cumhuriyet Başsavcısı Vedat Temel, AK Parti Konya Milletvekili Adayı Orhan Erdem, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu ile Akşehir Adliyesinde görev yapan hakim ve savcılar, adliye personeli ve aileleri katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
24
°
C
  • Salı
    24°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Perşembe
    23°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç