Başkan Akkaya’dan hakim ve savcılara iftar

Başkan Akkaya yemekte yaptığı konuşmada, böyle bir iftar programında bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Allah oruçlarımızı kabul eylesin. Bu iftar davetimizi geçen yıldan beri geleneksel hale getirdik, davetlerimizi geri çevirmediniz sağ olun, birlik ve beraberlik içinde iftar gerçekleştirmiş oluyoruz. Cenab-ı Mevla buradaki birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Biz biliyoruz ki, birlik beraberliğimiz devam ettiği sürece ülkemizde bize diz çöktüremeyecekler. Allah bizleri Ramazan Bayramını eriştirsin, oruçlar vesilesiyle sofralarımıza bereket, kalplerimize merhamet gönüllerimize huzur nasip etsin” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Adayı Orhan Erdem de yaptığı konuşmada, böyle güzel davette bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, “İki dönem bu yöreden çıkmış birisi olarak 22. 23. Dönem Konya Milletvekilliği yaptım. 2011-2018 yılları arasında da Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı yapmış bulundum. Ben belediye başkanımıza bu birlik ve beraberliği sağladığı için teşekkür ediyorum. Çok hassas ve önemli bir görevi yürüten siz değerli kardeşlerimize de kolaylıklar diliyorum. Yüce Mevla bayramımıza sağlıklı ve sıhhatle ulaştırsın diyorum” diye konuştu.

Akşehir Belediyesi Hıdırlık Sofrası’nda gerçekleşen yemeğe, Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Garnizon Komutanı Albay Orkun Turaçlı, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, Ağır Ceza Reisi Mustafa Başarı, Cumhuriyet Başsavcısı Vedat Temel, AK Parti Konya Milletvekili Adayı Orhan Erdem, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu ile Akşehir Adliyesinde görev yapan hakim ve savcılar, adliye personeli ve aileleri katıldı.