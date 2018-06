Başkan Akkaya’dan ilçe protokolüne iftar

Akşehir Belediyesi Hıdırlık Sofrası’nda verilen iftar yemeğine; Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti Konya Milletvekili Adayı Orhan Erdem, MHP Konya Milletvekili Adayı Salih Akça, CHP Konya Milletvekili Adayı Sefer İpek, siyasi parti ilçe başkanları, ilçe protokolü, kamu kurum müdürleri, oda başkanları STK temsilcileri. Başkan Akkaya, iftar yemeğine katılan misafirlerini kapıda karşılayarak hoş geldiniz derken Akşehir Belediyesi Tasavvuf Müziği Grubu tarafından da ilahi ve tasavvuf musikisi dinletisi sunuldu.

İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş’ın ezan okumasının ardından sıcak bir ortamda yenilen iftar yemeği sonrası yapılan dua ile iftar yemeği sona erdi. Yemekte bir konuşma yapan Başkan Akkaya, “Akşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlediğimiz bu protokol iftarımızı hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Allah oruçlarımızı kabul eylesin. İnşallah Kadir Gecesini de en güzel şekilde ihya ederek, oruçlarımızla, teravih namazlarımızla kabul edilmiş bir şekilde yüce Mevlam bizleri bayramımıza ulaştırsın. Allah bu güzel tablodaki birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Bu birlik ve beraberliğimize daim eylesin. Çünkü bizim bizden başka dostumuz yok, ülkemiz çok önemli bir coğrafyada, güzel bir konumda, cennet gibi bir vatanda yaşıyoruz. Ama bununda bedeli büyüktür. Üç tarafımız denizlerle çevrili ama dört tarafımızda düşmanlarla çevrilidir. Onun için bu birlik ve beraberliğe her zaman ihtiyacımız var. Her geçen gün bu birlik ve beraberliğin önemi daha da artmaktadır. Son günlerde dolar operasyonları gibi çeşitli içeriden ve dışarıdan oyunların devam ettiğini görüyoruz ve bu gibi oyunların oynanmaması için dikkatli olmamız gerekiyor. Her zaman bir olalım, iri olalım, diri olalım diyoruz. Daha güzel ortamlarda beraber olmak dileğiyle sizlere saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum” dedi.