Başkan Aktan’dan bayram mesajı

TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Berdan Aktan yaptığı açıklamada, başı rahmet ortası mağfiret sonu ise cehennemden kurtuluş olan ve oruç ibadetiyle geçen bir ayın sonunda Ramazan Bayramına erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Maneviyatın en üst seviyeye çıktığı bu ayda vicdan muhasebesi yaparak eksiklerin giderilmesi için bulunmaz bir fırsat yakalandığını belirten Aktan, “11 ayın sultanı Ramazan ayını geride bırakmanın hüznünü, bayramı karşılamanın sevincini yaşıyoruz. Küskünlükleri, kırgınlıkları unutarak birlik içerisinde Ramazan Bayramını idrak edelim. Büyüklerimizi ve akrabalarımızı ziyaret edip bayramlaşalım. Aziz şehitlerimiz başta olmak üzere dualarımızda İslam alemini unutmayalım. İslam Coğrafyasında kan ve gözyaşının sona erdiği, Suriye’de savaşın bittiği, Filistin’in özgürlüğüne kavuştuğu, Myanmar’da Müslümanlara karşı zulmün sona ermesi ümidiyle nice bayramlara birlik ve beraberlik içerisinde ulaşmak dileğiyle Ramazan Bayramımız mübarek olsun” dedi.