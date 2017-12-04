Başkan Akyürek, Ahırlı ve Yalıhüyük’te çok sayıda yatırımı inceledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Akyürek, ilk olarak Yalıhüyük ve Ahırlı ilçe merkezleri ile Akkise ve Ortakaraören mahallelerine hizmet verecek Suğla Atık Su Arıtma Tesisinin açılışını yaptı. 10 bin kişiye hizmet veren tesisin yaklaşık 4 milyon liraya mal olduğunu kaydeden Başkan Akyürek, “Altyapı yatırımları genelde görülmeyen ama çok önemli yatırımlardır. 3 yıllık süre içerisinde metropol ilçelerimize yol yatırımları hariç; kanalizasyon, su, su şebekesi, su kuyusu ve depolarının açılması gibi altyapı ihalelerine 1 milyar liralık yatırım yaptık. 2014’te koyduğumuz hedefe adım adım yaklaşıyoruz. Kanalizasyon şebekesi yapmak yetmiyor. Aynı zamanda arıtma tesisi de gerekiyor. Mobil arıtma, biyolojik arıtma ve yer yer de güçlü arıtma sistemleri kuracağımız yerleşim yerlerimiz olacak” şeklinde konuştu. Başkan Akyürek ayrıca, Suğla Atıksu Arıtma Tesisinde son teknoloji ekipmanların kullanılacağını, azot ve fosfor giderimi yapılan ileri biyolojik arıtma ile atık suların çevreye zarar vermeyecek şekilde arıtılacağını kaydetti.

Başkan Akyürek, Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül, Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve katılımcılarla birlikte Suğla Arıtma Tesisinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından Yalıhüyük’te mezarlık çevre düzenleme yatırımını inceleyen ve ilçede kurulumu tamamlanan Mezarlık Bilgi Sistemini (MEBİS) tanıtan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, “Mezarlık konusu çok önemli. Yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte mezarlık sayısı Konya genelinde bin 614’e çıktı. Şu anda öncelikle ilçe merkezlerinde daha sonra da diğer yerleşim yerlerinde çalışmalarımız sürüyor. Şu anda 38 MEBİS kurduk. 28 ilçemize de bu sistemlerden yaptık. Yaklaşık 300 bin mezar yeri bu sistemle çıkarılabiliyor. Vatandaşımız, ziyaret edecekleri yakınlarına ait mezarların konumlarını ekranlarında görebiliyor” dedi. Yalıhüyük ilçesinde vatandaşlarla da bir araya gelerek tamamlanan, devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında istişarelerde bulunan Başkan Akyürek, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak hizmete açılan Yalıhüyük Kapalı Pazar Yerini de ziyaret etti. Başkanı Akyürek, kapalı pazar yerinin sıcak asfalt çalışmasıyla birlikte 1 milyon liraya mal olduğunu ifade etti.

“Prestij caddeye 2,5 milyon lira harcandı”

Daha sonra ilçeye kazandırılan prestij caddede incelemelerde bulunan Başkan Akyürek, “Yeni Büyükşehir ölçeğindeki 28 ilçemize de prestij caddeler kazandırdık. Yalıhüyük’te de Sahil Caddesi adını verdiğimiz prestij caddeye imza attık. 1,5 kilometre uzunluğundaki caddede yaklaşık 2,5 milyon liralık bir masrafla bordür, kaldırım ve kaliteli bir asfalt serimi gerçekleştirildi” dedi.

Büyükşehir’den Ahırlı’ya halı saha

Yalıhüyük ilçesinin ardından beraberindekilerle birlikte Ahırlı ilçesine geçen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, burada ilk olarak ilçeye kazandırılacak halı saha inşaatını inceledi. Halı sahanın hayırlı olmasını dileyen Başkan Akyürek, ilçeye prestij cadde kazandırdıklarını, bir caddenin daha sıcak asfaltını yapacaklarını vurguladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı son aşamaya getirilen Ahırlı Şehir Konağı’nda da incelemelerde bulunan Başkan Akyürek, Konya’da bütün ilçelere kadınların ve gençlerin kullanımı için şehir konakları kazandırdıklarını dile getirdi. Ahırlı Şehir Konağı’nın birkaç ay sonra açılacağını kaydeden Başkan Akyürek, şunları söyledi: “Ahırlı ilçemize değer katan çok güzel bir yatırım. Selçuklu mimari tarzında, yüzme havuzu, spor salonları, meslek edindirme kurs alanları, kafeteryası, bahçe düzenlemesi ile ilçeye değer katan bir yatırım. Şehir konağımız çok amaçlı bir sosyal tesis olarak sadece Ahırlı merkeze değil, Ahırlı ilçemizin çevresindeki mahallelere de hizmet verecek. 3 gün kadınlarımız, 3 gün gençlerimiz kullanacak. İlçemiz için hayırlı olsun. Burada kapalı pazar yeri sözü de vermiştik. Onun da çalışması başladı. Güzel bir kapalı pazarı Ahırlı ilçemize kazandırıyoruz. 2018 yılı içinde tamamlanacak. Hayırlı olsun” dedi.

Başkan Akyürek, yatırımları inceledikten sonra ilçe sakinleriyle de bir araya geldi. Burada ilçeye kazandırılan ve devam eden yatırımlar ile projeleri anlatan Başkan Akyürek, Yeni Büyükşehir Yasası sonrası Büyükşehir bütçesinden Ahırlı’ya 20 milyon liralık yatırım yapıldığını, yatırımların artarak devam edeceğini dile getirdi.