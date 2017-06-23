Başkan Akyürek: Bayramınız mübarek hayatınız bereketli olsun”

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’in Ramazan Bayramı mesajında şu ifadelere yer verildi: “Her yıl bize kutlu bir misafir olarak gelen, rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerifi geride bıraktık. Bedenlerimizin açlık ve susuzlukla terbiye edildiği, ruhlarımızın sabır ve tahammül ile arındırıldığı kutlu bir zamanın mutlu bir nihayeti olan Ramazan Bayramı’na kavuştuk. Konya’da Ramazan’ı yaşamak, gerçekten müthiş bir güzellik ve tazelenme fırsatı oldu. Mübarek Ramazan ayında bir ay boyunca sabırla, umutla atılan tohumlar, bayramların gelişi ile sevgi ve coşkuyla tomurcuklarını vermeye başladı. Ramazan ayını doyasıya yaşayan bir şehir olan Konya’da hemşehrilerimiz bu kutlu ayın bereketini, insanlığı mutluluğa erdiren manevi atmosferini evlerinde yaşamış, çevrelerinde yaşatmış, sofralarını ve gönüllerini muhtaçlara açmış, Ramazan ayını, dini, sosyal ve kültürel yaşamları için canlı bir dönem haline getirmişlerdir. Ramazan ayında belediyemiz adına kimsesizlerin ellerinden tutmaya, ihtiyaç sahiplerini gözetmeye, sofralarımıza misafir etmeye, yetimlerle bir arada olmaya gayret ettik. Bu güzel hasletleri, Konyamızın güzel insanlarının da yaptığını biliyoruz. Ramazan’dan sonra da hayatımızın her anında bu hoşlukların sürdürülmesini temenni ediyorum. Mübarek ay boyunca Konya’mızda toplumun farklı kesimlerinden kardeşlerimizle iftarlarda bir araya geldik. Başta şehrimizdeki bütün esnaf odalarımızın mensupları ve çalışanları olmak üzere, şehit ve gazi ailelerimiz, yetimlerimiz, engelli kardeşlerimiz, şehrimizde eğitim öğrenci yabancı öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarımızla iftar sofralarının bereketini paylaştık. Geçtiğimiz yıl Ramazan ayı boyunca Van ve Bitlis’te gerçekleştirdiğimiz iftar programlarına bu yıl Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde devam ettik, oradaki kardeşlerimize gönül sofralarımızı açtık. Teravihte Mevlana Meydanını doldururken teravih sonrası Rahmet Akşamlarında ilahiler ve Kur’an-ı Kerim tilavetleri ile mübarek ayın coşkusunu doyasıya yaşadık. Bizler huzur içinde iftarımızı açarken dünyanın farklı yerlerinde Müslüman kardeşlerimiz zulüm altında yaşamaya devam etti. Bağdat’tan, Şam’dan, Filistin’den, Doğu Türkistan’dan, Myanmar’dan gözyaşları yükseldi. Bu mübarek günler vesilesiyle bütün dünyada zulüm gören Müslümanların kurtuluşu için Cenab-ı Hakka dua ediyoruz. Allah, Ümmet-i Muhammed’i bu zilletten kurtarsın, ülkemize, coğrafyamıza dönük bütün küresel düşmanlıkları yok etsin. Her ne kadar bazı acılar boğazımıza düğümlense de geçen yıl aramızda olan bazı dostlarımız bu yıl aramızda olmasa da bu bayram bizim mübarek Ramazan Bayramımız. Birbirimizle ve dünyadaki bütün kardeşlerimizle sımsıkı kenetlenip vakarlı bir sevinçle kutlayacağımız bayramlar inşallah uzak değildir. Huzur dolu, sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz bu bayramın size, şehrimize, ülkemize ve insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Bayramınız mübarek, hayatınız bereketli ve mutlu olsun.”