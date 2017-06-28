Başkan Akyürek, belediye personeliyle bayramlaştı

Başkan Akyürek, Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezinde gerçekleşen bayramlaşma töreninde ilk olarak tüm personelin bayramını tebrik etti. Belediye hizmetinin aynı zamanda bir vakıf hizmeti olduğunu, belediyede çalışanların hem geçimlerini temin edecek ücreti aldığını hem de halkın hizmetinin görüldüğü bir çalışma sistemi olduğunu ifade eden Başkan Akyürek, bu yönüyle belediye hizmetinde çalışanların adeta bir ibadet sevabı alma şansına kavuştuklarını belirtti.

“Konya’nın genetiğinde lider şehir olma özelliği var”

Konya’nın 1200’lü yılların en muhteşem Türk şehri olduğunu anlatarak konuşmasını sürdüren Başkan Akyürek, “Konya’nın genetiğinde zaten lider şehir olma özelliği var. Bu nedenle de Konya’nın yükselişi tesadüfü değil. Konya’da Türkiye’ye örnek olmuş belediyecilik geleneğine bu dönemde çok önemli yeni hizmetler eklendi. 10-15 sene öncesiyle bugünü kıyasladığımızda Konya bazı açılardan bir kat, iki kat bazı açılardan da 10 kata ulaşan rakamlarda büyüme gerçekleştirdi. Konya daha da güçlendi. Refah seviyesi arttı. Bütün bu gelişim sürecinde Büyükşehir Belediyemiz lokomotiflik görevini büyük bir başarıyla gerçekleştirdi. Bunda bütün çalışma arkadaşlarımızın önemli katkıları var. Hepsine şehrimiz ve ülkemiz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“5 yıl içinde altyapının yüzde 90’ını tamamlayacağız”

Yeni Büyükşehir Yasasıyla Konya’nın her bölgesinde yatırımlar konusunda ciddi mesafe alındığını kaydeden Başkan Akyürek, “Yaptığımız planlama aslında 10-15 yılda yapılacakların bir döneme sığdırılması planlaması. Köyden mahalleye dönüşen tüm yerleşim yerlerinde, kapanan belediyelerimizde başlatılan birçok çalışma var. 5 yıl içinde insanlarımızın yaşadığı yerlerin yüzde 90’ının altyapısını tamamlamış olacağız” şeklinde konuştu.

“Geleneksel belediyecilik dönemi bitti”

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, son yıllarda Anadolu’da şehirlerin birbirleriyle değil dünya şehirleriyle değerlendirmeye alındığının altını çizerek, “Konya zaten Anadolu’da lider şehirlerden birisidir. Konya’nın bundan sonra yapması gereken dünyanın önemli şehirleriyle yarışmasıdır. Son dönemde onunla ilgili kıyaslamalar da güçlü şekilde yapılmaktadır. Konya artık dünya arenasına çıkmıştır. Şehircilikte çeşitli dünya birliklerinin yönetim kurulu üyesidir. Geleneksel belediyecilik dönemi bitti. Artık akıllı şehir yönetimi, çevreye duyarlı şehir yönetimi, kaliteyi ön plana alan şehir yönetimi, şehir kültürünü gerçekleştirmeyi hedefleyen ve şehir estetiği konusunu ön plana alan şehir yönetimi var” ifadelerini kullandı. Başkan Akyürek konuşmasını, son günlerde terör saldırılarında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet dileyerek tamamladı. Konuşmanın ardından Başkan Akyürek, Mevlana Meydanı’nda oluşturulan lalelerden dev Türk Bayrağı figürü sebebiyle Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan kadınlara teşekkür belgesi verdi. İşçi kadınlar da Başkan Akyürek’e laleden oluşan Türk Bayrağı tablosunu hediye etti.