Başkan Akyürek: "Bütün yatırımlarda çalışanların alın teri var”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ Genel Müdürlüğü çalışanları ile iftarda bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Spor ve Kongre Merkezinde düzenlenen iftarda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, bu yıl Konya’daki bütün esnaf ve sanatkarlar odalarının üyeleri ve çalışanları ile bir araya gelerek iftar açtıklarını dile getirdi. 8 yıldır mahalle iftarları ve belde iftarları ile başlayan ve devam eden Ramazan ayında halkla buluşma programlarında Konya merkezdeki 212 mahallenin tamamında ve ilçelerde iftar yaptıklarını kaydeden Başkan Akyürek, Ramazan aylarında şu ana kadar yaklaşık 700 bin kişiyle iftarda bir araya gelme imkanı bulduklarını dile getirdi.

“Konya, belediyecilik açısından daha yaşanabilir hale geldi”

Konya’da dünden bugüne büyük gelişmeler olduğunu, son 13 yıla bakıldığında Konya’nın bir Konya daha olduğunu kaydeden Başkan Akyürek, bazı alanlarda birkaç katı büyüme gerçekleştiğine dikkat çekti. Konya merkez nüfusunun iki katına çıktığını, çalışan sayısının, KOBİ ve fabrika sayıları ile ihracat ve ithalat rakamlarının birkaç katına çıktığını kaydeden Başkan Akyürek, “Konyamız daha da büyüdü, daha da zenginleşti, daha da güçlendi. Konyamız belediyecilik açısından daha yaşanabilir bir hale geldi” diye konuştu.

“Yeni döneminde bizleri önemli sorumluluklar bekliyor”

Konya’da yaşanan önemli gelişmeleri tüm Konyalılarla birlikte belediye lokomotifliğinde gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Akyürek, gerçekleşen çalışmaların tamamında emeği ve alın teri olan belediye personeline teşekkür etti. Şehirciliğin akıp giden dinamik bir süreç olduğunu anlatan Başkan Akyürek, Artık dünya arenasına çıktık. Artık dünyadaki önemli şehir birliklerinin ya yöneticisiyiz ya da önemli bir konumundayız. Artık Konyamızı Anadolu’nun diğer şehirleriyle kıyaslamıyoruz. Konyamızı dünya şehirleriyle kıyaslıyoruz. 15 Temmuz FETÖ ihaneti süreciyle başlayan yeni Türkiye, yeni şehircilik döneminde de bizleri önemli sorumluluklar bekliyor” dedi.