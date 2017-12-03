Başkan Akyürek engelli dernek temsilcileri ve üyeleriyle buluştu

Büyükşehir Belediyesi Ecdat Bahçesi - Kalehan’da düzenlenen program, Büyükşehir Belediyesinin engelli gençlerden oluşturduğu Mehter Takımının ilgi gören konseri ile başladı. Programda tüm engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Akyürek, aslında engelliliğin kolda, gözde, ayakta veya vücutta olmadığını, gerçek engelliliğin engellileri ikinci sınıf vatandaş olarak gören anlayış olduğunu dile getirdi. Başkan Akyürek, “Cenabı Hakk, herkesi değişik imtihanlara tabi tutmuştur ve hepimizin bir imtihanı var. Allah, imtihanlarımızı kaybettirmesin. Gerçek engelli; sevgiyi, saygıyı ve dostluğu kaybedendir” ifadelerini kullandı.

“AK Parti iktidarı ile engellilerimiz artık hayatın her alanında”

Geçmişte Batının engellileri insan yerine bile koymadığını, onları insanlık dışı birçok uygulamaya tabi tuttuğunu söyleyen Başkan Akyürek, Osmanlı’nın ise engellilerin tedavisi ve rehabilitesi için yüzlerce hizmete imza attığını, ecdattan çok ders çıkarmak gerektiğini vurguladı. AK Parti Hükümetleri döneminde engellilere yönelik hayati önemde hizmetlere imza atıldığını dile getiren Başkan Tahir Akyürek, “Özellikle erişilebilirlik, bakım, istihdam, sosyal güvence ve sağlık gibi alanlarda önemli yenilikler yapıldı ama çalışmalarımız devam ediyor. Bizler de erişilebilirlik konusunda şehrimizdeki 460 otobüste, 72 tramvayda, ulaşım araçlarımızın tamamında, imar ve inşaat yönetmeliklerinde yaptığımız değişikliklerle ciddi mesafeler kaydettik. Derneklerimiz de bu konuda bizlere çok yardımcı ve yol gösterici oldu. Ben, bu vesileyle tüm derneklerimize çok teşekkür ediyorum. Engelli derneklerimizin faaliyet gösterdiği yerleri ile ilgili de desteklerimiz sürüyor.”

Programın yapıldığı Ecdat Bahçesinin bölgeye değer katan önemli bir eser olduğunu kaydeden Başkan Akyürek, “Mehter Takımımızın yerini de buraya taşıdık. Çok güzel bir bina yaptık onlara. Önündeki amfi tiyatroda da Mehter Takımımız zaman zaman konserler verecek. Tabii ki engelli kardeşlerimizin oluşturduğu Mehter Takımımız da Türkiye’de bir numara” ifadelerine yer verdi.

Görme Engelliler Federasyonu Genel Sekreteri ve Görmeyenleri Koruma Derneği Başkanı Veli Özağan da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde kendilerini unutmayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e teşekkür etti. Özağan, “Büyükşehir Belediyemizin bu anlamlı ve önemli günde bizler için düzenlediği programı çok önemsiyoruz ve önemli desteği için teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar bizler için zorluklar oluşturan birçok engeli kaldırdığı için başkanımıza ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi. Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şube Başkanı Ahmet Mıhçı da Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman yanlarında olduğunu belirterek, düzenlenen program ve destekleri nedeniyle Başkan Akyürek’e teşekkür etti.