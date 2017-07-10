Başkan Akyürek Konya Çocuk Festivali’nde çocuklarla buluştu

Üç gün süren ve büyük ilgi gören festivalin son gününde çocukların sevincine ortak olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, bayram yerine dönen alanda çok güzel etkinliklerin gerçekleştiğini belirterek, sinema salonlarında filmler izleyip kurulan çadırlarda hediyeler alan çocukların tatilde iyi vakit geçirmesi için hazırladıkları festivalin düzenlenmesinde emeği olan herkese teşekkür etti.

“Çocuklarımıza daha çok sahip çıkmalıyız”

Konya’nın çocukların ve gençlerin dostu bir şehir olduğunu, dünyanın çocuk dostu şehirleri kategorisinde olduğunu ifade eden Başkan Akyürek, Konya’da 1 milyona yakın çocuğun ve gencin bulunduğunu, onlar için belediyeler olarak birçok çalışma yaptıklarını dile getirdi. Türkiye’de ve dünyada çocuk istismarını, çocuğa yönelik şiddeti ve çocuk katillerini kınayarak çocuklara daha çok sahip çıkılması gerekliliğine vurgu yapan Başkan Akyürek, çocuklarla sadece iyi vakit geçirmenin yeterli olmadığına dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde Sakarya’da katledilen Suriyeli anne ve 10 aylık bebeğine karşı sergilenen düşmanca tavrı kınayarak konuşmasını sürdüren Başkan Akyürek, “İki alçak tarafından, iki hain tarafından katledilen Suriyeli çocuğumuzu ve annesini de anarak o düşmanca tavra karşı olmayı çocuklarımıza öğretmemiz de gerekir. Buraya gelen çocuklarımız bu duyguyu da taşısınlar. İnsanlığa karşı sorumlu olduğumuzu da öğrensinler. 3 gündür buradaki programlara katılan çocuklarımıza aynı zamanda değerlerimizi, geleneklerimizi, örf ve adetlerimizi, dinimizi, inancımızı, ahlakımızı da öğretmemiz gerekir” dedi.

M1 Konya Sinemaları ve açık alanında gerçekleştirilen festivalde 100 binden fazla çocuk, Niloya, Harika Kanatlar ve Heidi çocuk tiyatroları, yarışmalar, bilim gösterileri, mehteran konseri, kısa film gösterileri ile hem öğrendi, hem de eğlendi. Etkinlik boyunca ücretsiz olarak hizmet veren sinemalarda 25 bin çocuk film izledi. Festival alanında maskotlarla oyunlar oynayan, lunaparkta gönüllerince eğlenen çocuklar, sıcak havada dağıtılan dondurmalar ile serinledi.