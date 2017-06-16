Başkan Akyürek: "Müslümanların kurtuluşu için dua edelim"

Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen iftarda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Ramazan ayında dünyanın çeşitli yerlerinde zor durumda olan Müslümanların kurtuluşu için dua edilmesini istedi. Başkan Akyürek, Müslümanların 21. yüzyılda bir binanın tuğlaları gibi olma duygusunu kaybetmek üzere olsa da komşuluk hukukuna, İslam kardeşliği hukukuna riayet etmeye çalışmak gerektiğini dile getirdi. Bakkalların, kasapların ve fırıncıların şehrin en önemli esnaf guruplarından olduğunun altını çizen Başkan Akyürek, “Konya’da tespit edebildiğimiz ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin tamamına sosyal kart veriyoruz. Ayrıca onlara verdiğimiz pullarla ihtiyaç sahiplerimiz mahalle bakkallarımızdan günlük olarak ekmeklerini alabiliyorlar, anlaşmalı alışveriş merkezlerinden de ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. Eğer bakkallar olmasaydı bu hizmeti ihtiyaç sahiplerine veremeyecektik” dedi.

“Bakkallar, fırıncılar ve kasaplar sosyal işlev görüyor”

Şehrin temel ihtiyaçlarını karşılayan fırıncıların ve bakkalların mahalle için önemini anlatarak konuşmasını sürdüren Başkan Akyürek, bakkalların alışveriş merkezleri karşısında ayakta durmasını istediklerini söyledi. Başkan Akyürek, “Bakkallar mahallenin adeta muhtarıdır, vakıf kişisidir. Mahalleli ihtiyacını cebinde para olmasa da mahalle bakkalından almalıdır. Böylece bakkallarımız sosyal bir işlev de görmektedir. O nedenle bakkallarımızın, fırıncılarımızın ve kasaplarımızın ayakta kalması, güçlenmesi bizim açımızdan son derece önemlidir” diye konuştu.

İftara katılan AK Parti İl Başkanı Musa Arat, “Toplumun her kesimini oluşturanlar olarak zenginliğimizin birliğimiz ve beraberliğimiz olduğunu düşünüyorum. Belediyelerden gençlik kollarına kadar AK Parti Konya teşkilatları olarak halkımızla birlikteyiz. Bu, Konyamızın zenginliğidir ve Türkiye’ye örnektir” ifadelerini kullandı.

Bakkallar, Bayiler ve Kuruyemişçiler Odası Başkanı Süleyman Yılmaz, Fırıncılar Odası Başkanı Vedat Honça ve Kasaplar Odası Başkanı Davut Balbaloğlu da iftar programını düzenleyerek esnafları bir araya getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e teşekkür etti.