Başkan Akyürek Tarihi Bedesten esnafı ile iftarda buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği ile Tarihi Bedesten Kunduracılar Derneğinin ortaklaşa düzenlediği iftar programına katıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildikten sonra şehrin yeniden çekim merkezine haline gelen Tarihi Bedesten Çarşısı içerisinde düzenlenen iftarda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya dışından gelen insanların mübarek Ramazan ayında kurulan kardeşlik, sevgi ve barış sofralarını gördüklerinde Konya’ya hayran olduğunu ve gıpta ettiğini ifade etti.

Türkiye’nin ve tüm İslam ümmetinin ebediyen bu güzellikleri yaşamasını dileyen Başkan Akyürek, “İslam coğrafyasında, tüm Müslümanların yaşadığı beldelerde bu güzellikleri ortadan kaldırmak için; sevgiyi, barışı, kardeşliği ortadan kaldırmak için yüzyılın başında, Sultan Abdülhamid Han döneminde ve daha sonraki dönemlerde yedi düvel bir araya geldi, Müslümanları parçaladı, böldü. Yeniden diriliş günlerini yaşadığımız bu günlerde de aynısını yapmaya çalışıyorlar. Cenab-ı Hak onları mağlup edecek. Bu noktada, İslam dünyasının lideri olarak, Büyük Türkiye hedefine yürüyen bir ülke olarak Allah bizleri muvaffak etsin” dedi. Türkiye’nin orta direğinin Konya olduğunu, Konya’nın orta direğinin ve bel kemiğinin ise Tarihi Bedesten Çarşısı olduğunu aktaran Başkan Akyürek, “Bu alanın hep birlikte güçlendirme çalışmasına derneklerimizle birlikte devam edeceğiz. Osmanlı Buğday Pazarının bin araçlık yeraltı otoparkının açılışını inşallah ekim ayı sonunda yapacağız. Ondan sonra, bedestenin devamı olan o bölgede 136 dükkandan ve kafeteryalardan oluşan bir mekan da kısa süre içinde hizmete girmiş olacak. O zaman bölgenin akışını biraz daha değiştireceğiz” diye konuştu.

Tarihi Bedesten Kunduracılar Derneği Başkanı Abdullah Dölek ve Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Karagöz de iftara katılan ve kendilerine her zaman destek olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e teşekkür ettiler.