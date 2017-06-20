Başkan Akyürek, Yazarlar Birliği üyeleri ile iftarda buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, TYB Konya Şubesi üyeleri ile iftarda bir araya geldi. Kılıçarslan Şehir Meydanı Tarihi Konya Sokağı’nda düzenlenen iftar programına akademisyenler, yazarlar, şairler, kültür insanları ve aileleri katıldı.

Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi’nin şehirde büyük bir boşluğu doldurduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, “Yazarlar Birliği’nin kuruluşundan günümüze Konyamıza değerli katkıları oldu. Bugüne kadar hizmet eden, emek veren kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonra da Büyükşehir Belediyesi olarak, başta Yazarlar Birliği olmak üzere, Konya kültür hayatına katkı yapan kuruluşlarımızın bütün imkanlarımızla yanlarında olmaya gayret edeceğiz” dedi.

Yazarlar Birliği ve diğer sivil toplum kuruluşları ile Kılıçarslan Şehir Meydanı’ndaki tarihi sokağın hareketli hale geleceğini kaydeden Başkan Akyürek, “Bu bölgeye Payitaht Müzesi’ni kazandıracağız. Proje Anıtlar Kurulundan geçti. Yeni bir mani çıkmazsa bölge daha da güzelleşmiş olacak. En güzeli Yazarlar Birliğinin burada olması ve faaliyette olması. Yazarlar Birliği Başkanımız nezdinde bütün Yazarlar Birliği mensuplarına kültürümüz adına şükranlarımı arz ediyorum” diye konuştu.

TYB Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Hayri Erten de Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kültürel etkinlikler düzenlediklerini belirterek, bugüne kadar verdiği destekleri ve Yazarlar Birliği’nin yeni binası için Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e teşekkür etti.

TYB Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Hayri Erten, programın sonunda Konya’daki sivil toplum kuruluşlarına ve Yazarlar Birliği’ne katkıları nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e teşekkür beratı ile isminin yazılı olduğu hat tablo takdim etti.