Başkan Aladağ güven tazeledi

Konya Barosu, düzenlenen Olağan Genel Kurul Toplantısının ardından gittiği seçimde İlke Grubunun adayı Avukat Mustafa Aladağ'ı yeniden başkan seçti.

Konya Barosu, düzenlenen Olağan Genel Kurul Toplantısının ardından yeni başkanını seçmek için seçime gitti. Saat 17.00'den itibaren sandıklar oy kullanımına kapandı. Yapılan sayımların ardından İlke Grubunun adayı mevcut Başkan Avukat Mustafa Aladağ toplamda bin 136 oyla yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Diğer Başkan adayları Avukat Fatih Ruşen 441, Avukat Ramazan Fahri Ercan ise 244 oy aldı. Seçimde toplam 1821 avukat oy kullandı.