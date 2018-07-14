Şehitlerimizin emaneti olan bu topraklarda, aynı inanç ve vatan sevdasıyla Türkiye’nin aydınlık geleceği için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Başkan Uğur İbrahim Altay, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı milletimizin ortaya koyduğu zaferin ikinci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Millet olarak bağımsızlığı karakter benimseyen bir ecdadın torunları olduklarının altını çizen Başkan Altay, siperlere kahramanlık taşıyan bir neslin evlatları olarak, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında yaşananların milletimizin asırlar öncesinden bugünlere bağımsızlık uğruna verdiği mücadelenin aynası olduğuna vurgu yaptı.

"Milletimiz hainlere gereken cevabı vermiştir"

Başkan Uğur İbrahim Altay mesajının devamında şu ifadelere yer verdi: “Millet olarak toprağımızın birliği, insanlarımızın kardeşliği, ülkemizin huzuru adına genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle vatan sevgisini canından öte sayan bir neslin mirasçılarıyız. 15 Temmuz’da da vatan, demokrasi ve bağımsızlık uğruna mücadele veren kahraman milletimiz, asırlar öncesinde olduğu gibi yine aynı kararlılıkla yaşadığı toprakları ve şanlı tarihini korumanın istikbalinin yegane unsuru olduğunu tüm dünyaya haykırmıştır. Milletimiz, ülkeyi bölmek isteyen vatan hainlerine layıkıyla cevabını vermiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla demokrasiye sahip çıkmıştır.”

"Türkiye’nin aydınlık geleceği için mücadele etmeye devam edeceğiz"

Altay, milletimizin verdiği fedakar mücadele sayesinde; milletin silahını millete doğrultan, demokrasimize darbe indirmek isteyen, aydınlık geleceğimizi yok etmeye azmeden vatan hainlerinin başarısızlığa uğratıldığını hatırlatarak, “Şehitlerimizin emaneti olan bu topraklarda, aynı inanç ve vatan sevdasıyla Türkiye’nin aydınlık geleceği için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz şehitlerimize ve bugüne kadar vatanımız için canını feda eden bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum” ifadelerini kullandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mesajında 15 Temmuz’un unutulmaması ve bundan sonra da bu tip antidemokratik girişimlerin yaşanmaması için millet olarak teyakkuzda olacaklarını söyleyerek, tüm Konyalıları 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü saat 20.00’da Mevlana Meydanında buluşmaya davet etti.

15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Konya’da yapılacak programlar 11.30’da Konya Şehitliği ziyareti, 12.00’da Sultan Selim Camisinde Mevlid-i Şerif ve Mevlana Meydanı ile Kazım Karabekir Caddesinde 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi ile başlayacak. 15 Temmuz destanının Konya’daki ana programı ise Mevlana Meydanında saat 20.00’da başlayacak. Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve dualar, mehter gösterisi, video gösterimleri, ilahi, ezgi ve şiir dinletileri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la canlı bağlantının da olacağı program, teheccüd ve sabah namazı ile tamamlanacak. Toplu ulaşım araçları 15 temmuz’da ücretsiz 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediyesine ait otobüs ve tramvayların sefer sayıları artırılacak; otobüs ve tramvaylar Pazar sabahı 06.00 ile pazartesi sabahı 06.00 arası ücretsiz olarak hizmet verecek.