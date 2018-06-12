Mahalle iftarlarıyla güzel bir geleneğin oluştuğunu söyleyen ve mahallelinin Ramazan Bayramı’nı tebrik eden Başkan Altay, “24 Haziran akşamı da bayram yapmak istiyoruz. Onun için hepinizden destek bekliyoruz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay ilçesine bağlı Aziziye ve Fetih mahallelerinde düzenlenen iftarlara katılarak ilçe sakinlerinin Ramazan coşkusuna ortak oldu. Başkan Uğur İbrahim Altay, önce Aziziye Mahallesi’ndeki iftara katıldı. Yoğun yağmura rağmen iftara büyük ilgi gösteren mahalle sakinleriyle tek tek ilgilenen ve onların Ramazanlarını tebrik eden Başkan Altay, daha sonra Fetih Mahallesi’nde düzenlenen iftar programına geçti.

"Hepinizden destek bekliyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, burada yaptığı konuşmada mahalle iftarlarının Konya adına çok güzel bir gelenek oluşturduğunu söyledi. Yağmura rağmen mahalle sakinlerinin iftarlara büyük ilgi gösterdiğini, bundan memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkan Altay, “İnşallah bütün yıllarımız böyle bereketli ve güzel geçer. Şimdiden bayramınızın hayırlı olmasını diliyorum. Tabii inşallah 24 Haziran’da bir bayramımız daha olacak. 24 Haziran akşamı hep birlikte bayram yapmak istiyoruz. Onun için de hepinizden güçlü bir destek istiyoruz” dedi.

"Tüm dünyanın gözü Türkiye’de"

İftara katılan AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kandil’e girdiğini hatırlattığı konuşmasında tüm Konyalılardan dua ve destek istedi. Operasyon hedeflerini Kandil’den terörü temizleyerek ülkemizin güvenliği için ne gerekiyorsa onu yapmak olarak özetleyen Leyla Şahin Usta, sözü 24 Haziran seçimlerine getirdi. Usta, “Önümüzde önemli bir seçim var. 24 Haziran, Türkiye’nin değil dünyanın siyasetini etkileyebilecek bir seçim. Tüm dünya gözünü liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a dikmiş durumda. Onun için isteğimiz Konya’dan güçlü bir destek çıkmamızdır. Bu konuda Konya’ya Türkiye’ye ve milletimize inanıyoruz” diye konuştu.

Seçimlerin ülkemiz için birlik beraberliğe, Konya için de hayırlara vesile olmasını dileyen AK Parti Konya Milletvekili Adayı Mehmet Akif Yılmaz ile AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç de bütün Konyalıların bayramlarını tebrik etti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mahalle iftarlarının yanı sıra Gül Madde Bağımlılarını Kurtarma ve Gençlik Derneği’nin iftarına da katıldı. Önceki Dönem Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Adayı Tahir Akyürek’in de katıldığı iftar öncesinde davetlilerle tokalaşan Başkan Altay, konukların Ramazanlarını tebrik etti.