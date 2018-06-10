Başkan Altay: “24 Haziran seçimlerinde Konyalılara güveniyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Doğanhisar ve Ilgın ilçelerinde Yerel Buluşmalar Programlarına katılarak esnaf ziyaretleri yaptı. Başkan Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Önceki dönem Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Adayı Tahir Akyürek ile teşkilat mensupları, hem ilçelere yapılanları anlattılar hem de 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’ye destek istediler.

“Vatandaşın önüne sandık geldiğinde ne yapacağını çok iyi biliyor”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 24 Haziran’ın çok önemli bir seçim olduğunu dile getirdiği konuşmasında, “Dünya şu anda bu seçimi takip ediyor. Acaba bu seçimde ne olacak, sonuç ne çıkacak diye. Biz yapacaklarımızı anlatıyoruz. Muhalefet de yıkacaklarını anlatıyor. Ama inanıyoruz ki vatandaşımızın ne zaman önüne sandığı koysak her zaman doğrusunu yaptı ve hiç yanılmadı. Vatandaşımız ne yapacağını da çok iyi biliyor. Bizler Türk milletinin ferasetine güveniyoruz. İnşallah 24 Haziran’da da gereğini yapacak ve sandıklardan hem cumhurbaşkanımıza hem de AK Partimize çok büyük bir destek çıkacak” diye konuştu.

“Konya asfaltı Barcelona asfaltı ile yarışıyor”

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Konya ve ilçelerine çok önemli yatırımlar kazandırdığını, bu yatırımların önümüzdeki dönemlerde de artarak devam edeceğini kaydeden Önceki Dönem Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Adayı Tahir Akyürek, “Yatırım ve ihtiyaçlar bitmiyor. Artık biz şehirlerimizi Anadolu’daki diğer şehirlerle kıyaslamıyoruz. Artık şehirlerimizi dünya şehirlerimizle kıyaslıyoruz ve onlarla yarışa sokuyoruz. Konya artık dünya rekabetinde” şeklinde konuştu.

“Oy verirken çok iyi düşünün”

Konya merkez ve 31 ilçenin yatırım ve projelerinin takibinin yanı sıra sonuçlandırması için gayret ettiklerini dile getiren AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir de “Muhalefet olsa sadece bir organize sanayisinin yapılmış olması, onlar için ömür boyu anılması gereken bir hizmettir. Ama bizler yaptığımız hizmeti geride bırakıyoruz ve önümüze bakıyoruz. Yani yaparsa yine AK Parti yapar diyoruz. Onun için kime oy vereceğinizi iyi düşünün” ifadelerini kullandı.

“Muhalefetin adayları önce Deştiğin Şehitliği’ni ziyaret etsin”

AK Parti Konya İl Başkanvekili Hasan Çiftçi ise muhalefet partilerinin söylemlerini eleştirdi. Çiftçi, “Muharrem İnce ‘Ben Demirtaş’ı hapishanede ziyaret edeceğim’ diyor. Meral Akşener ‘Demirtaş serbest bırakılmalı’ diyor. Temel Karamollaoğlu da ‘Demirtaşı inşallah hapishanede değil evinde ziyaret ederiz’ diyor. Bu söyledikleri kimin nerede durduğunu ve neye hizmet ettiklerini çok güzel anlatıyor” diye konuştu.

Doğanhisar İlçe Koordinasyon Merkezi’nin açılışını gerçekleştiren ve Ilgın Seçim Çadırını ziyaret eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Önceki dönem Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Adayı Tahir Akyürek, il ve ilçe teşkilatlarının mensupları, ilçe esnaflarını da ziyaret ederek seçimler için destek istedi.