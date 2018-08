Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Uğur İbrahim Altay, şanlı tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos’un kahraman ordumuzun zaferlerine bir yenisini daha eklediği, milletimizin gurur günlerinden biri olduğunu anımsattı. Bu zaferin tek vücut olmuş bir milletin zaferi olduğunu kaydeden Başkan Altay, "26 Ağustos 1071’de kazandığımız Malazgirt Zaferinden bugüne kadar geçen süreçte coğrafyamızı vatanımız haline getirdik. 26 Ağustos 1922’de başlayan ve 30 Ağustos’ta büyük bir zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz da en zor şartlarda milletimizin yeniden dirilişinin sembolü olmuş, Anadolu’nun ebediyen Türk yurdu olarak kalacağını tüm dünyaya ilan etmiştir. Büyük zaferin ardından geçen yıllarda da milletçe gönül birliği ile kurup geliştirdiğimiz Türkiye Cumhuriyetini ilelebet payidar kılmak; ekonomik, siyasi ve sosyal olarak ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün de ülkemizin ilerlemesine mani olmaya çalışan tüm terör örgütlerine, ekonomik savaşla bize cephe açanlara, huzurumuza kast eden şer güçlere milletimiz tek yürek halinde en güzel cevap vermekte; bütün bunlara karşı Malazgirt ruhunu, Çanakkale ruhunu ve 30 Ağustos ruhunu her an kalbinde taşımaya devam etmektedir. Kahraman ecdadımızın tarifi mümkün olmayan zorlukları yenen azimleri, inanmışlıkları ve kenetlenmeleri ile bize armağan ettikleri Zafer Bayramında onların aziz hatırlarını bir an olsun unutmuyoruz. İnancını ve azmini bir an olsun yitirmeden memleketin her karışını şeref ve haysiyet mücadelesi olarak görüp korumaya ant içmiş bir milletin evladı olmaktan gurur duyuyoruz. Bu vesileyle bugün Beyşehir’de ebediyete uğurladığımız şehidimiz Piyade Er Osman Karağlı başta olmak üzere vatan savunmasında şehit olan bütün kahramanlarımızı rahmet ve şükran ile yâd ediyor, gazilerimizi minnet ile anıyorum. Tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını en içten duygularla kutluyorum” dedi.