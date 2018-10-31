Başkan Altay, Ahırlı ve Yalıhüyük'te vatandaşlarla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yatırım incelemeleri ve çeşitli programlar için Ahırlı ve Yalıhüyük ilçelerini ziyaret etti. Başkan Altay, Ahırlı programı kapsamında Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül, AK Parti Konya İl Başkanvekili Gökhan Taşkıran, İl Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Selim Özkan, AK Parti Ahırlı İlçe Başkanı Mustafa Öncü ve belediye meclis üyeleriyle birlikte önce esnaf ziyareti yaptı, sonra da ilçe halkıyla bir araya geldi. Başkan Altay, buluşmada Büyükşehir Belediyesinin ilçede hayata geçirdiği yatırımlar ve projeleri anlattı, bölge halkıyla istişarelerde bulundu.

Büyükşehir'den Ahırlı'ya 5 yılda 21 milyon liralık yatırım

Başkan Uğur İbrahim Altay, Ahırlı programı kapsamında Büyükşehir Belediyesinin ilçeye kazandırdığı ve kısa bir süre içinde hizmet vermeye başlayacak olan Ahırlı Şehir Konağında da incelemelerde bulundu. Başkan Altay, ilçe ziyaretlerinde her gittikleri yerde Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarına şahitlik ettiklerine vurgu yaparak, “Ahırlı'da da 21 milyon liralık yatırım gerçekleştirildi. Bunun büyük bir kısmı altyapı çalışmaları ve prestij cadde yapımı. Prestij cadde tamamlandı. Ahırlı'yı Bozkır'a bağlayan yol da bir standarda kavuşmuş oldu. Şu anda Şehir Konağının bahçesindeyiz. Bina tamamlandı, inşallah en kısa sürede içinde yüzme havuzu, spor salonu ve meslek edindirme kurslarıyla Ahırlı'ya yeni bir soluk getirecek bu binamız 3 milyon liralık bir maliyetle gerçekleştirilmiş oldu. Kapalı pazar yerimizin yapımı da devam ediyor. Bugün hem yaptığımız işleri yerinde görüyoruz hem de vatandaşlarımızla istişare etme imkanı buluyoruz. Büyükşehir Yasasının ilçelerimize ne kadar değer kattığına şahitlik ediyoruz” diye konuştu.

“Bizim işimiz hizmet etmek”

Başkan Altay, Akkise Mahallesini de ziyaret ederek burada esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Altay, Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları hakkında mahalle sakinlerine bilgi vererek istişarelerde bulundu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer ile birlikte Yalıhüyük'te de esnaf ziyareti yaptı. Başkan Altay, Yalıhüyüklülerle bir araya gelerek Büyükşehir Belediyesinin yatırımları ve projeleri hakkında ilçe halkıyla istişarelerde bulundu. Yalıhüyük ilçesine Yeni Büyükşehir Yasası sonrası 15 milyon liralık yatırım yaptıklarını kaydeden Altay, Büyükşehir Belediyesinin ilçelerde önemli işlere imza attığını dile getirerek, “Daha yapacak çok işimiz var. İstişarelerimiz devam ediyor. İlçelerimizi daha güzele, daha iyiye hazırlamak için gayret ediyoruz. Bizim işimiz hizmet etmektir. Sizlere layık olabilmek için gece gündüz çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.