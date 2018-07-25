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25 Temmuz 2018 13:15

Başkan Altay, AK Parti Meram ve Karatay teşkilatlarını ziyaret etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Meram ve Karatay ilçe teşkilatlarını ziyaret ederek, seçim döneminde gösterdikleri gayret nedeniyle bütün teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Başkan Altay, AK Parti Meram ve Karatay teşkilatlarını ziyaret etti

25 Temmuz 2018 13:15


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Meram ve Karatay ilçe teşkilatlarını ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilk olarak AK Parti Meram İlçe Teşkilatını ziyaret ederek, İlçe Başkanı Mustafa Dolular ve teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Çok yoğun geçen bir seçim döneminin ardından çalışmalara aralıksız şekilde devam ettiklerini ifade eden Başkan Altay, seçim sürecinde bütün teşkilatların çok fazla emek sarf ettiğini belirtti. Konya’nın Büyükşehirler arasında hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hem de AK Parti’ye en yüksek desteği veren il olduğunu anımsatan Başkan Altay, “Çalışmalarınızdan dolayı bütün teşkilat mensuplarına teşekkür ederim. İnşallah bundan sonraki seçimlerde de aynı başarıyı gösteririz” ifadelerini kullandı. Başkan Altay, daha sonra AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ve teşkilat mensuplarıyla da bir araya geldi. Bütün teşkilat mensuplarına seçimde gösterdikleri gayret nedeniyle teşekkür eden Altay, Konya’nın geleceğinin bugününden daha güzel olacağını ve bunu da birlikte başaracaklarını ifade etti. AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç de Başkan Altay’a ziyareti nedeniyle teşekkür etti.




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