Başkan Altay, Akşehir'de yatırımları inceledi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akşehir'de yatırımları ve projeleri inceleyerek vatandaşlarla buluştu. Akşehir programı kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan Akşehir İplikçi Cami'nde Cuma Namazı sonrası cemaatle buluşan Başkan Altay, daha sonra yine Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan Akşehir'deki asırlık Arasta Çarşısı'nda esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

"Atıksu arıtma tesisinde yılda 4 milyon metreküp su arıtılıyor"

Başkan Uğur İbrahim Altay'ın Akşehir'deki bir sonraki durağı Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü'ne ait Atıksu Arıtma Tesisi oldu. Tesisi Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile birlikte inceleyen Başkan Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak 2014'ten itibaren Yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte sınırlara dahil olan ilçelere çevre yatırımları da yaptıklarını aktardı. Altay, “Akşehir Atıksu Arıtma Tesisi, Avrupa Birliği'nin hibe kredisiyle gerçekleştirilmiş yaklaşık 75 milyon lira maliyetli bir yatırım. Özellikle Akşehir Gölü'ne suların arıtılarak gönderilmesi ve gölün ayakta kalması çok önemli bir fırsat. Tesis, yıllık 4 milyon metreküp suyu arıtarak Akşehir Gölü'ne deşarj ediyor. Avrupa standart ve normlarına uygun olarak bir çevre faaliyeti yürütüyoruz. Burası da ne kadar çevreci olduğumuzun bir ispatı. Buradan çıkan su ile akvaryumda balık bile yetiştirilebiliyor” ifadelerini kullandı.

"Bölgedeki asfalt faaliyetlerinde büyük artış sağlayacak"

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan asfalt plentini de inceleyen Başkan Altay, 2016'da faaliyete geçen bölge asfalt plentinin bu yıl 40 bin ton asfalt ürettiğini vurgulayarak, “Burası sadece Akşehir'e değil Ilgın, Kadınhanı, Yunak, Çeltik ve Tuzlukçu bölgelerinin tamamına hizmet veren bir plentimiz. Bölge plenti olarak hizmet veriyor ve ilçelerimizin standardını yükseltmek için çalışıyoruz. KOSKİ Genel Müdürlüğümüz sadece Akşehir'e 100 milyon liralık bir yatırım yaptı. Bununla birlikte Büyükşehir Belediyesi olarak Şehir Konağı'ndan prestij caddeye kadar 50 milyon liraya yakın bir yatırım gerçekleştirdik. İlçelerimizin tamamında önemli hizmetler yürütüyoruz. Akşehir de bizim için önemli. Özellikle de Akşehir'in turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması için bazı çalışmalar planlıyoruz. İnşallah Akşehir bundan sonra çok daha fazla insanın ziyaret ettiği önemli bir merkez haline gelecek” diye konuştu.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da, asfalt plentinin bölgeye hizmet vermesi amacıyla yapıldığını aktararak, “Akşehirimizde böyle bir tesisin bulunmasından dolayı kıvanç duyuyoruz. Arastamıza çok güzel bir restorasyon çalışması yapıldı. ASEM, prestij caddeler ve tüm yatırımlarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a ve önceki dönem belediye başkanımız Tahir Akyürek'e çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Akşehir Belediyesi tarafından yürütülen sokak sağlıklaştırma çalışmalarını da inceleyerek bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, daha sonra Büyükşehir Belediyesi Aile Sanat ve Eğitim Merkezi'ni (ASEM) ziyaret ederek kursiyerlere yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.