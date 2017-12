Başkan Altay, "Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın"

Selçuklu Belediyesi tarafından her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilen Cuma buluşmaları devam ediyor. Hizmet kalitesine katkı sağlayan ve vatandaşların Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile görüşerek istek ve önerilerini ilettikleri buluşmalarının bu haftaki adresi Horozluhan Mahallesi oldu. Zafer Sanayi Camisi’nde kılınan cuma namazının ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Altay, belediye hizmetleriyle ilgili olarak gelen istek ve önerileri dinledi. Programda Başkan Altay’a, AK Parti Selçuklu İlçe Teşkilat üyeleri, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri eşlik etti.

Selçuklu’da Cuma Buluşmaları ile birlik ve beraberlik ruhunun en üst seviyeye çıktığını ifade eden Başkan Altay, "Tüm belediye ekibimizle birlikte Cuma Gününün bereketini her hafta farklı bir mahallede hemşehrilerimizle yaşıyoruz. Bu buluşmalar yapılan hizmetlerin anlatılmasına, mahallelerimizin eksiklerinin yerinde tespit edilmesine ve sorunların çözümüne büyük katkı sağlıyor. Selçuklu’da her fikre değer veriyor, her öneriyi dikkate alıyoruz. Allah bu birlik ve beraberliğimiz bozmasın" dedi.

Selçuklu Belediyesi olarak emeklisinden esnafına, ev hanımından öğrencisine, Selçuklu’da yaşayan herkesin yaşam kalitesini arttırmak için projeler ürettiklerini ifade eden Başkan Altay, “Sanayide çalışan kardeşlerimizin de sosyal ve kültürel hayatına canlılık kazandırmak amacıyla Ali Okutan Sanayi Sosyal Tesisini Anadolu Sanayimize kazandırdık. Konya’da sanayi çalışanlarına yönelik yapılan ilk sosyal tesis olma özelliğine sahip olan tesisimizde derslikler, mescit, toplantı salonu, çeşitli etkinliklerin yapacağı alanlar bulunuyor. Ahilik modelini oluşturmayı esas alan tesisimizde çalışan gençlerimiz birlik ve beraberlik içerisinde yıl içinde birçok aktiviteyi gerçekleştiriyor. Ayrıca gençlerimizin ufkunu genişletmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Gençlerimizin tesisimize gösterdikleri bu yoğun ilgi bizi yenilerini kazandırma konusunda teşvik ediyor. Bu vesile ile tüm çalışan kardeşlerimizi tesisimizden faydalanmaya ve düzenlenen etkinliklere katılmaya davet ediyorum" diye konuştu.