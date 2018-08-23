Başkan Altay, AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte ilk olarak Altınekin’de AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Hançerli’yi ziyaret ederek, burada partililerle bayramlaştı. Daha sonra ilçe esnafı ile bayramlaşan Başkan Altay, buradan Cihanbeyli’ye geçti. Cihanbeyli Belediyesinde Başkan Mehmet Kale, AK Parti İlçe Başkanı Serdar Karaburun ve teşkilat mensuplarıyla bayramlaşan Başkan Altay, son olarak Kulu’da AK Parti İlçe Teşkilatını ziyaret ederek, Kulu Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, AK Parti İlçe Başkanı İsa Ölçer ve ilçe sakinleriyle bayramlaştı.

Mazlumların tek umudu Türkiye ve Türk insanı

Başkan Altay, Kurban Bayramı’nın Konya’da ve Türkiye’de sükunet içerisinde geçtiğini dile getirdi. Kurban’ın paylaşmak, dostluk ve kardeşlik olduğunu hatırlatan Başkan Altay, “Şu anda Türkiye’de huzur içinde bayram geçiriyoruz. Ancak dünyanın bazı coğrafyalarında insanlar açlıkla, susuzlukla, sefaletle boğuşuyor. Onların tek bir umudu var; Türkiye ve Türk insanı. Şu anda 150’den fazla ülkede Türkiye’den kardeşlerimiz onlara kurban mutluluğunu yaşatmak, fakir fukaranın yüzünü güldürmek için büyük zorluklarla Kurban ibadetini eda ediyorlar. Hayırsever milletimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Dünyanın her yerinde cumhurbaşkanımıza ve milletimize dua eden mazlum milletler var

Türkiye’nin 2017 yılında dünyada en çok insani yardım faaliyetinde bulunan ülke olduğunu ifade eden Başkan Altay konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Tam 8 milyar dolarlık insani faaliyette bulunmuşuz. En yakın rakibimizin 5 katı daha fazla insani yardımda bulunuyoruz. Amerika’nın insani yardım faaliyetlerine baktığımızda milli gelire göre onlardan tam 20 kat daha fazla insani yardımda bulunuyoruz. Şu anda dünyanın her yerinde ellerini semaya açmış Cumhurbaşkanımıza ve milletimize dua eden mazlum milletler var. Bunları gören güya müttefiklerimiz de ekonomik saldırıyla ülkemizi dize getirmeye çalışıyorlar. Ama şunun farkında değiller. Türkiye artık eski Türkiye değil. Türkiye dünyanın en büyük 20 ekonomisinden birisi ve bu ülkede de lider Recep Tayyip Erdoğan sadece bizim liderimiz değil, tüm dünyanın lideri. Onun için, ne onu dize getirebilecekler ne de bizi dize getirebilecekler. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde inşallah bu saldırıyı da atlatacağız.”

Konuşmasını, 2019’un Mart ayında yapılacak seçimler olduğunu hatırlatarak sürdüren Başkan Altay, “Bizler de bundan sonra Konya’mızı ve ilçelerimizi geleceğe taşımak için yoğun bir şekilde çaba sarf ediyoruz. Şuna inanıyoruz ki, biz bir ve beraber olursak aşamayacağımız zorluk yok. Şu an bize düşen görev kapı kapı gezerek seçimlere hazırlanmak” diye konuştu. Programlara katılan AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri Necati Sametoğlu, Ahmet Pırıltı ve Tevfik Tığlıoğlu da tüm İslam aleminin bayramını kutlayarak, ülkenin geleceği için hep beraber canla başla çalışmaya devam edeceklerini söylediler. AK Parti Altınekin İlçe Başkanı Mustafa Hançerli, Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, AK Parti Cihanbeyli İlçe Başkanı Serdar Karaburun, Kulu Belediye Başkanı Ahmet Yıldız ve AK Parti Kulu ilçe Başkanı İsa Ölçer de ziyaretler nedeniyle Başkan Altay ve AK Parti İl Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ederek, bayramlarını tebrik ettiler.