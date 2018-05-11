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11 Mayıs 2018 16:06

Başkan Altay, Aykent Sanayi Sitesi’nde esnaflarla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AYKENT Ayakkabıcılar Sanayi’nde esnafları ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Başkan Altay, Aykent Sanayi Sitesi’nde esnaflarla buluştu

11 Mayıs 2018 16:06


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AYKENT Ayakkabıcılar Sanayi’nde Cuma namazı sonrası esnaflarla buluştu. AYKENT Ayakkabıcılar Cami’ndeki Cuma namazının ardından cami cemaati ile de bir araya gelen Altay, daha sonra esnafları ziyaret ederek Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Ayakkabıcılar Meslek Lisesi’nde esnaflar, öğrenciler ve öğretmenlerle görüştü.


Esnaflar ve vatandaşlar tarafından sıcak bir ilgiyle karşılanan Başkan Altay, Konya’nın ülkemizde ve dünyada çok daha güçlü bir konum elde edebilmesi adına çalıştıklarını ve hep birlikte birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Esnafların sorunlarını dinleyerek taleplerini alan Altay, Ayakkabıcılar Meslek Lisesi’nin hem sektöre ara eleman sağladığını hem de istihdama katkıda bulunan önemli bir merkez olduğunu söyledi. Başkan Altay, Meslek Lisesi’nde KOMEK tarafından İŞ-KUR işbirliği ile açılan istihdam garantili Sayacılık Kursu’nun bulunduğu sınıfı da ziyaret ederek kursiyerle sohbet etti. Başkan Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi civarındaki esnafları da ziyaret ederek hem dualarını aldı hem de hayırlı işler temennisinde bulundu.




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