Başkan Altay: “Bayrağımız gazilerimiz sayesinde gururla dalgalanıyor”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 19 Eylül Gaziler Günü'nde gazilerle bir araya gelerek, “Ay yıldızlı bayrağımız şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde bu mukaddes vatan üzerinde özgürce, gururla dalgalanmaktadır” dedi.

19 Eylül Gaziler Günü, tüm Türkiye'de olduğu gibi Konya'da da çeşitli programlarla kutlandı. Konya Valisi Yakup Canbolat, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya Şubesi'ni ziyaret ederek gazilerin gününü tebrik ettiler.

“Konya'nın en yaşlı gazisine ziyaret”

Konya Valisi Yakup Canbolat, Garnizon Komutanı Fidan Yüksel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, daha sonra Konya'daki en yaşlı gazi olan Mehmet Değirmenci'yi de evinde ziyaret ederek sohbet etti. 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Konya protokolü, Selçuklu Kongre Merkezi'nde gaziler ve aileleri ile bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, programda yaptığı konuşmada üzerinde yaşanılan toprakların şehitlerin ve gazilerin fedakarca çabaları neticesinde vatan kılındığına vurgu yaparak, “Ay yıldızlı bayrağımız yine onlar sayesinde bu mukaddes vatan üzerinde özgürce, gururla dalgalanmaktadır. Bizler, ecdadımızdan miras kalan hasletlere sahip çıkmanın, birlik ve beraberliğimize yönelen tehditlere karşı mücadele etmenin, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için çalışmanın, şehitlerimize ve gazilerimize vefa borcumuzun gereği olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.

“1071'den bugüne kadar hep aynı ruh ile mücadele veriliyor”

Başkan Altay, şehitlerin ve gazilerin 1071'den itibaren Anadolu'yu kendilerine anavatan yaptığını, 1453'de İstanbul'un fethiyle Bizans imparatorluğunu yıkarak Orta Çağı kapatıp Yeni Çağı açtığını hatırlatarak, “30 Ağustos 1922'de Dumlupınar Meydan Savaşı'nı kazanarak ülkeyi düşmandan temizlemiş, 1974'de yine bu ruh ile Kıbrıs'ta savaşmış, soydaş ve kardeşlerimizi Yunan mezaliminden kurtarmıştır. Şehit ve gazilerimiz yine aynı ruhla 15 Temmuz ihanetine karşı destansı bir direniş, büyük bir kahramanlık örneği sergilemiştir. Sahip olduğumuz bu cennet vatan, kahraman gazilerimizin ve şehitlerimizin her karışını kanları ile sulayarak bize emanet ettikleri topraklardır. Bugün de ülkemize yönelen tehditlere karşı kendilerini siper eden kahraman askerlerimiz ve polislerimiz, aynı şuur ve fedakarlıkla görev yapmaktadır” ifadelerini kullandı.

Programa Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Konya Milletvekilleri Gülay Samancı, Hacı Ahmet Özdemir, Garnizon Komutanı 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, dernek başkanları, gaziler ile gazi ve şehit aileleri katıldı.