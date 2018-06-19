Başkan Altay Bedesten Esnafı ile buluştu

Başkan Altay, Bedesten Çarşısı’nın 5 yıl öncesine göre büyük bir gelişim kaydettiğini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Adayları Orhan Erdem, Ali Sürücü, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ve teşkilat mensuplarının da katılımlarıyla Bedesten esnafı ile bir araya geldi.

“Bedesten’de inanılmaz bir değişim oldu”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, her zaman esnaf ve vatandaşla bir arada olduklarını belirterek, restorasyonu yapılan Bedesten Çarşısı’nın önceki hali ile şimdiki halini karşılaştırdı. Başkan Altay, “5 yıl öncesine gitsek, Bedesten’in eski fotoğraflarına bir baksak, sonra da şimdiki haline baksak aradaki inanılmaz farkı ve değişimi hepimiz görürüz. Onun için burada büyük bir dönüşümü gerçekleştirdiği için önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bir dönüşüm yapılınca bazı problemler mutlaka çıkacaktır. Ama 5 yıl öncesine göre hayatın çok fazla değiştiğinin hepimiz farkındayız. Mevlana Çarşısı ve karşısındaki alan ile ilgili de bir çalışma yapıyoruz. Esnafımızla görüşüyoruz ve orada bir düzenleme yapmayı arzuluyoruz. Mevlana Meydanı’ndan Bedesten’e gelişi kolaylaştıracak bazı düzenlemeler yapmak istiyoruz” diye konuştu.

“En iyi hizmeti vermenin gayretindeyiz”

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, gerek Büyükşehir Belediyesi, gerekse de ilçe belediyeleri olarak her zaman uyum ve koordinasyon içinde çalıştıklarını dile getirdiği konuşmasında, “Sizlere en iyi hizmeti vermenin çabası, gayreti içindeyiz. Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte eksikleri hızlı ve sizlerin de ticaretini etkilemeyecek şekilde çözeceğiz” dedi.

Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Kuşdemir, Tarihi Bedesten Kunduracılar Derneği Başkanı Abdullah Dölek, Bedesten Sarraflar Derneği Başkanı İsmail Karagöz, Bedesten Konfeksiyoncular Derneği Başkanı Lütfi Karacan ve Ahmet Efendi Çarşısı Sorumlusu İbrahim Işık, Bedesten’e katkıları ve oluşturulan istişare ortamı nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.