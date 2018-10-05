Başkan Altay, Bedesten esnafıyla bir araya geldi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Tarihi Bedesten Çarşısı içerisinde bulunan Aziziye Camisi yanında şehir istişareleri kapsamında düzenlenen toplantıda esnafın taleplerini dinledi. Başkan Altay, yaklaşık 3 ay önce yapılan istişare toplantısında otopark yönlendirmeleri, giriş dubalarının açılış saatleri ve emniyetin park ihlallerini takip etmesi gibi konularda esnafın taleplerini dikkate alarak çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bedesten'deki restorasyon sonrası araç trafiğine kapatılan İstanbul Caddesinin trafiğe açılıp açılmaması hakkında yaptıkları anketten çıkan sonucu da esnafa açıklayan Başkan Altay, işyeri sahipleri ve vatandaşlarla yapılan anket sonucunu da dikkate alarak yolun açılmaması gerektiğini düşündüklerini ifade etti. Tarihi Bedesten'de yapılan restorasyon çalışmalarının ardından bir değişim ve dönüşüm yaşandığını belirten Altay, şehrin çekim merkezi olan bölgede dernek yönetimleri ve esnafla hep birlikte hareket ederek çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi. Konya'nın her alanda gösterdiği başarının sırrının birlik ve beraberlik olduğunu kaydeden Başkan Altay, esnaflarla da her zaman bir araya gelerek bu birliği pekiştirmeye devam edeceklerini ifade etti. Başkan Altay, daha sonra toplantıya katılan AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli ve esnaf dernekleri başkanları ile birlikte esnafları ziyaret etti.