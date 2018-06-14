Başkan Altay, belediye bahçesinde gençlerle buluştu

Yoğun ilgi gören buluşma oldukça samimi bir ortamda gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yoğun programları nedeniyle gençlerin sosyal medya üzerinden çay ve muhabbet davetlerine yetişemeyince bu sefer daveti kendisi yaptı. Başkan Altay, sosyal medya hesabı üzerinden, ”Değerli arkadaşlar; hep sizler çaya davet ediyorsunuz ama Konya çok büyük bir şehir ve ben davetlerinize yetişemiyorum. Bu akşam tersini yapalım. Vakti müsait olan kardeşlerimize saat 23.00’ten 24.00’e kadar belediyemizin bahçesinde çay ikram edelim. Muhabbete buyurun” diyerek gençleri belediye bahçesine davet etti. Kısa sürede Konyalı gençler Altay’ın davetine büyük ilgi göstererek Büyükşehir Belediyesi önüne geldi. Oldukça samimi ortamda gerçekleşen programa gençlerin yanı sıra AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya Milletvekili Adayları Selman Özboyacı, Zerrin Özel, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru ile çok sayıda vatandaş katıldı.