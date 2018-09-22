Başkan Altay: “Birlik ve beraberliğimiz bir başarı hikayesine dönüşüyor”

Çumra halkıyla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Çumra'nın merkeze yakınlığının ilçeye önemli kazanımlar sağladığını belirtti. Yeni Büyükşehir Yasası'nın en iyi uygulandığı yerin Çumra olduğunu kaydeden Altay, “Hükümetimizin yatırımlarıyla birlikte Büyükşehir ve ilçe belediyemizin yaptıkları sayesinde Çumra bir metropol ilçeye dönüştü. Bu yapılanlar bir başlangıç. Bundan sonrası için de bir hizmet planlaması yapıyoruz. KOSKİ çok ciddi bir yatırım yaptı ve altyapı eksikliklerimiz tamamlandı. Mavi Tünel'den Seçme'ye kadar içme suyumuz geldi. İnşallah Çumra'da bu sudan en kısa sürede faydalanacak. Hep birlikte Çumra'yı Konyamızın en güzel ilçelerinden birisi haline getirmek için çaba sarf ediyoruz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, vatandaş buluşmasının ardından Merkez Atatürk Ortaokulu'nda gerçekleştirilen Medeniyet Okulu programına katıldı. Öğrencilerle bir araya gelen Başkan Uğur İbrahim Altay, Bilim Tırını da ziyaret etti. Öğrencilere alışverişlerinde anne babalarına yerli ürün kullanmaları için hassasiyet göstermelerini isteyen Altay, okul ziyaretinde öğrencilere kitap hediye etti ve onlarla bir süre sohbet etti.

Büyükşehir Belediyesi Çumra Fidanlığında incelemelerde bulunan Başkan Altay, yapımı süren prestij cadde de çalışmalar hakkında bilgi aldı. 11 milyon lira bedelli, hem Çumra merkezde hem de İçeri Çumra Mahallesinde prestij cadde çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğuna değinen Başkan Altay, 9 bin yıllık geçmişi olan Çatalhöyük'ü de ziyaret etti.

“Birlik ve beraberliğimiz bir başarı hikayesine dönüşüyor”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çumra'nın ardından Akören'e geçerek esnafı ziyaret edip ilçe halkıyla sohbet etti. İlçeye kazandırılacak Şehir Konağı inşaatında incelemelerde bulunan Başkan Altay, Selçuklu Belediyesi tarafından ilçede yapımı sürdürülen kapalı pazar yerini gezdi. Yatırımlarla Akören'in yaşam kalitesini artırdıklarına değinen Başkan Altay, “Ziyaret ettiğimiz tüm ilçelerde de şunu gördük ki, ilçe belediyelerimiz ve Büyükşehir Belediyemiz birlik ve beraberlik ruhu içinde hizmetleri yerinde güzel bir şekilde planlayarak birlikte yürütüyorlar. Bu birlik ve beraberlikte de bir başarı hikâyesine dönüşüyor. Hem Büyükşehir Belediyemiz hem hükümetimiz hem de ilçe belediyelerimiz hep birlikte son 5 yılda Büyükşehir Yasası'nın ardından çok önemli yatırımlara imza attık. İlçelerimizin standardının prestij caddelerle, şehir konaklarıyla, parklarla yükseldiğine şahit olduk. Bundan dolayı çok mutluyuz ama daha yapılacak çok işimiz var. Bizler de yapılan hizmetlerin denetim ve kontrolünü yaparak 2019 planlamaları için önemli veriler elde ediyoruz. Bu yasanın ne kadar faydalı olduğunu bu ziyaretlerde görmüş olduk. Vatandaşımız da bugüne kadar bizlere verdiği destekle en iyi hizmete layık olduğunu gösterdi” dedi.