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04 Mayıs 2018 16:23

Başkan Altay: “Birlik ve beraberlik içinde Konya’yı geleceğe taşıyacağız”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana Müzesi, Bedesten civarında esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Başkan Altay: “Birlik ve beraberlik içinde Konya’yı geleceğe taşıyacağız”

04 Mayıs 2018 16:23


Konya Büyükşehir Belediye Meclisinde dün yapılan seçimle Konya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Uğur İbrahim Altay, ilk mesai gününde Mevlana Müzesi, Mevlana Çarşısı, Bedesten ve Sarraflar Çarşısında civarında esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. İlk olarak Mevlana Müzesi’ni ziyaret ederek Hazreti Mevlana’nın kabri başında dua eden Başkan Altay, daha sonra Mevlana Çarşısı, Sarraflar Çarşısı ve Bedesten esnafını ziyaret etti.


Toplumu ayakta tutan en önemli unsurların başında dua ve iletişimin geldiğini kaydeden Başkan Altay, “İyi niyetle karşılıklı konuşarak ve kalpten dualaşarak her zorluğu aşarız inşallah. Cuma günü toplumsal beraberliğin en yoğun olduğu gündür. Kapu Cami’nde ve çevresinde hemşehrilerimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Konya’nın geleceği bugünden daha güzel olacak inşallah. Birlik ve beraberlik içinde hep birlikte Konya’yı geleceğe taşıyacağız” dedi.


Ziyaretleri esnasında esnaflarla ve vatandaşlarla sohbet ederek dualarını alan Başkan Altay, Cuma namazını da Kapu Cami’nde kıldı.




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